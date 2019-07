L’Université de l’Ontario français (UOF) se réjouit de la décision du gouvernement de l’Ontario d’entamer la discussion avec le gouvernement fédéral sur leurs contributions respectives au financement de l’UOF. Cette décision est le résultat d’une conversation continue et fructueuse entre des représentants du gouvernement provincial et les décideurs de l’UOF.

La décision prise en juin dernier par le gouvernement de l’Ontario est une excellente nouvelle pour les francophones et les francophiles, pour l’éducation universitaire en Ontario et au Canada et pour le développement économique et social de la province.

« Depuis le début de l’année, nous avons travaillé étroitement avec le gouvernement de l’Ontario notamment Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones, pour trouver des solutions quant au montage financier du démarrage de l’UOF dans le contexte de l’assainissement des finances publiques de l’Ontario. Nous allons continuer à travailler avec les deux ordres du gouvernement pour qu’une entente de principe soit conclue incessamment », a déclaré Dyane Adam, présidente du Conseil de gouvernance de l’UOF.

En ce sens, le Conseil de gouvernance de l’UOF prépare une campagne de financement qui sera déployée à l’échelle nationale. Il considère un partenariat public-privé pour des installations physiques et mise sur des partenariats institutionnels stratégiques en vue de maximiser les investissements et de réaliser des économies d’échelle. Un appui franc des deux ordres de gouvernement sera un facteur important au succès de la campagne de financement nationale.

Depuis la pause annoncée par le gouvernement de l’Ontario dans la mise en oeuvre de l’UOF, les offres d’appui et de collaboration se multiplient. D’ailleurs, l’UOF est en voie de conclure un partenariat stratégique avec la seule université de langue française en Ontario, l’Université de Hearst.

Avec ses trois campus dans le nord de la province, l’Université de Hearst agira notamment comme accélérateur dans le déploiement de la mission provinciale de l’UOF. L’association entre l’UOF et l’Université de Hearst constitue un prolongement naturel des liens d’échange et de collaboration qui rattachent les deux établissements, notamment au niveau de la signature pédagogique innovante centrée sur l’apprentissage collaboratif et expérientiel, et les compétences du XXIe siècle.

« Dès les débuts de l’UOF, l’Université de Hearst avait clairement signifié son intention de collaborer à ce projet. Nous confirmons aujourd’hui notre intérêt à joindre les forces de nos deux institutions pour optimiser nos performances respectives dans l’offre de services universitaires à la francophonie ontarienne », a souligné Luc Bussières, recteur de l’Université de Hearst.

L’UOF remercie les partenaires académiques et communautaires de leur détermination et de leur soutien inconditionnel qui ont permis et qui permettront à l’UOF de continuer à remplir sa mission particulière de contribuer au développement économique et social des francophones et francophiles en Ontario et partout au Canada.

SOURCE : Université de l’Ontario français

PHOTO: Le parlement ontarien