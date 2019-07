Une initiative communautaire a germé suite à une rencontre entre une enseignante de l’École élémentaire catholique Saint-Michel à Leamington et les dirigeants du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK).

« Il y a quelques mois, l’enseignante Gisèle Robinet de l’école Saint-Michel nous a approché avec l’idée de mettre en place, en partenariat avec nous, le projet Adopte une mémé, explique Maéva Darnal, coordonnatrice de projets pour le CCFWEK. L’idée était alors de coordonner une journée intergénérationnelle avec sa classe de 6ème année et nos aînés de la Résidence Richelieu, avec peut-être d’autres participants qui seraient intéressés à venir. Les clubs de l’âge d’or Jean-Paul II et celui de la Résidence Richelieu, des personnes de la communauté, le CCFWEK, ainsi que le Conseil scolaire catholique Providence ont tous contribué à la mise en place de ce projet. »

Les élèves ont réalisé des vidéos d’eux-mêmes pour se présenter aux aînés qui ont pu, avant de les rencontrer, les visualiser. L’activité a donc pris la forme d’un barbecue intergénérationnel qui a eu lieu le 19 juin dernier à la Résidence Richelieu. En tout, 19 aînés et 20 élèves ont échangé et partagé leurs expériences ce jour-là. Jeunes et moins jeunes ont joué à des jeux de société ensemble, fait de la peinture, tricoté et même découvert des techniques de pêche avec Didier Marotte, le directeur général du CCFWEK. Les enfants ont vraiment apprécié cette rencontre, un véritable moment de partage et de sourire.

« Pour la suite, nous avons demandé les adresses des aînés qui ont participé à cette initiative pour que les jeunes puissent leur envoyer une lettre durant l’été pour rester en contact. Nous espérons recommencer l’expérience l’année prochaine avec un autre barbecue intergénérationnel », conclut Mme Darnal.

En rapprochant les générations, ce projet, qui permet de briser l’isolement chez les aînés, offre à ces derniers de belles opportunités de rencontre.

PHOTO (courtoisie du CCFWEK): Une quarantaine de personnes ont participé à ce projet intergénérationnel.