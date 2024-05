Alexia Grousson

Le 30 avril, l’école E.J. Lajeunesse était l’hôtesse de la compétition Provi-DANSE. Organisée pour la première fois cette année, elle tire ses origines d’une ancienne compétition des années précédant 2018 intitulée Aimes-tu danser?

« Plusieurs choses se sont passées dans les dernières années dont la pandémie, et l’engouement pour l’art de la danse a diminué. À mon école, je m’occupe du cursus spécialisation danse pour les 7e et 8e années. En mars, je n’avais que six élèves inscrits par rapport à une trentaine en 2016. Alors je me suis dit qu’il fallait relancer ce programme et redonner l’envie et l’enthousiasme aux jeunes pour cette discipline. C’est ainsi que la compétition Provi-DANSE a vu le jour », relate Jocelyne Cranny, enseignante de danse à E.J. Lajeunesse.

Pour lancer les festivités, Mme Cranny a invité les élèves des écoles élémentaires nourricières d’E.J. Lajeunesse intéressés par la compétition à réaliser leur propre chorégraphie, se filmer et lui envoyer la vidéo. Ainsi, après une audition d’environ 130 vidéos, un jury d’enseignants de l’école se sont joints à Mme Cranny pour sélectionner 64 finalistes.

« Nous leur avons demandé d’auditionner une fois par catégorie parmi solo, duo/trio ou équipe. Les danseurs étaient évalués sur la chorégraphie, la technique, la créativité et leur motivation à danser », explique l’enseignante.

Le jour de la compétition, les jeunes ont participé à plusieurs ateliers offerts par des danseurs professionnels de la région venus pour l’occasion. Les finalistes ont également appris des pas pour créer ensemble un numéro d’ouverture. Ils ont également répété leurs mouvements, peaufiné leur technique, fait des tests de son et l’essayage de costumes.

« Les élèves avaient le choix de refaire la même danse que sur leur vidéo, de la modifier ou d’en créer une nouvelle. Ils avaient de la flexibilité quant au type de danse, la musique, les décors et leur habillement. Nous avons eu un peu de tout : du jazz, du hip-hop, du ballet, du breakdance, de la claquette, du moderne contemporain. C’était un beau mélange », poursuit Jocelyne Cranny.

Les quatre membres du jury étaient des danseurs professionnels provenant des studios Dance Barre, Rivertown Dance Academy, Pure Dance Academy et Edmunds Towers School of Dance. La grille d’évaluation était basée sur les mêmes critères qu’auparavant, à savoir la chorégraphie, la technique, la créativité et la performance. Un critère de plus était en vigueur pour la catégorie équipe, celui de la synchronicité.

Plus de 300 personnes ont assisté au spectacle au cours duquel les danseurs ont tenté de convaincre les juges de leur talent. Dans la catégorie solo, 16 élèves ont présenté un numéro, 16 autres dans celle duo ou trio et 5 groupes étaient inscrits. Plusieurs ont remporté des prix : les gagnants des catégories solo et duo/trio ont reçu des trophées, et les équipes des médailles.

De plus, cinq prix spéciaux ont été attribués à ceux ayant fait preuve de respect, de politesse, de fairplay et qui ont fait la promotion de la langue française pendant la journée. Quatre de ces prix sont des bourses de 100 $ offertes par les studios de danses mentionnés précédemment. Les récipiendaires des bourses bénéficieront d’une semaine d’ateliers de danse au cours de l’été. Les heureux gagnants sont : Reese Amaral (Saint-Jean-Baptiste), Sophie Hayes (Sainte-Thérèse), Angelina Plante (Sainte-Ursule) et Zoe King (Monseigneur-Augustin-Caron). Enfin, une bourse couvrant les frais d’entrée de l’année prochaine pour l’école E.J. Lajeunesse a été attribué à Grace Pillon (Saint-Jean-Baptiste).

« Le niveau de créativité était impressionnant. Il y avait beaucoup d’énergie et de positivité. Avant leur performance, les jeunes avaient le temps d’observer les autres participants. Je les ai vus les applaudir et les féliciter. En plus d’avoir rencontré des gens et créer de nouvelles amitiés, ils ont vraiment fait preuve de résilience, d’entraide et de solidarité », conclut Jocelyne Cranny.

L’enseignante caresse maintenant l’idée d’élargir la compétition à un plus grand nombre d’écoles.

Photo (E.J. Lajeunesse) : Les trois groupes finalistes dans la catégorie équipe