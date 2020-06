Kiosk Dimensions est une entreprise franco-ontarienne située dans l’Est de la province, à la frontière du Québec et des États-Unis. Tel que mentionné sur son site web (kioskdimensions.com), ce bureau d’études spécialisé dans la création de stands et de pavillons sur mesure, d’architectures intérieures et d’aménagements commerciaux a développé un « parloir » pour permettre de reconnecter les aînés à leurs proches. Ce prototype, appelé « Kubicule – Parloir » est une structure autoportante, divisée en deux sections privées munies d’une section vitrée.

Rendre possible une visite sécuritaire entre les résidents, leur famille et leurs amis est vitale. La crise sanitaire actuelle oblige des mesures de confinement et de distanciation sociale, créant ainsi une rupture sans précédent dans la vie des Canadiens et entraînant de ce fait, l’éloignement et l’isolement de nos aînés.

Kiosk Dimensions a trouvé une solution durable afin de recréer les liens entre ces personnes et leurs proches. Ce projet est conçu dans une optique de distanciation sociale prolongée, sans risquer la contamination.

L’idée a fait du chemin et s’est transformée en un Kubicule – Parloir. La structure est fabriquée de panneaux légers et modulaires, particulièrement tolérants aux abrasions, impacts, rayures et variations extrêmes de température. Le traitement des surfaces assure une protection contre le feu, les produits chimiques et l’usure quotidienne dans des lieux achalandés.

De plus, les surfaces des panneaux sont lisses, donc faciles à nettoyer et à désinfecter. Modulable, le Kubicule – Parloir s’installe et se démonte rapidement dans des espaces divers.

Fondée en 2006, Kiosk Dimensions se spécialise dans la création de stands et de pavillons sur mesure dans le cadre d’évènements et de conférences aux niveaux national et international. Avec l’annulation des nombreux salons et foires commerciales, Kiosk Dimensions a souhaité mettre à profit son expertise et son savoir-faire en matériaux et construction, pour bâtir un concept durable qui facilitera le lien social.

Sans pour autant abandonner la conception de kiosques et de pavillons sur mesure, l’entreprise ouvre la porte à l’innovation et à la transformation, afin d’offrir la possibilité au plus grand nombre de voir leur famille en toute sécurité.

SOURCE : Kiosk Dimensions