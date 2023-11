Richard Caumartin

Le Club Richelieu Windsor (CRW) a reçu ses membres et invités au Salon Richelieu du Collège Boréal pour son souper mensuel le 18 octobre dernier. Au programme de la soirée : souper, hommage au Richelieu bénévole de l’année et quelques présentations.

Après le souper, le président du Club, Alphonse Ngolo, a annoncé que Raymond Clavette était le récipiendaire du prix bénévole Richelieu 2023.

« Richelieu Raymond Clavette et son épouse Linda sont originaires d’Edmundston au Nouveau- Brunswick, et sont venus à Windsor en 1971, raconte le vice-président du CRW, Tom Sobocan. Raymond est devenu comptable en 1974 et a travaillé dans ce domaine jusqu’en 1977 où il a commencé une carrière industrielle avec Rockwell International à Tilbury. Il a été transféré à Kenton, Ohio en 1980 et il est revenu au Canada en 1984 pour lancer ses entreprises de consultations en affaires, Gestions de logistique industrielle Courtois en transport. »

M. Clavette est bien connu au sein de la communauté francophone de Windsor-Essex. Il était une des personnes impliquées dans l’achat de Place Concorde en 1990 et a occupé plusieurs positions sur les conseils d’administration de divers organismes liés à la francophonie locale.

« Il a été le premier trésorier de Place Concorde où il a servi pendant neuf ans. Il a été président du Club des Cent, le groupe d’investisseurs originaux de Place Concorde à l’époque, ajoute M. Sobocan. Il a été président de Services communautaires du Sud-Ouest pendant cinq ans, vice-président du Club Richelieu pendant trois ans au cours de la « Renaissance Richelieu ». Il a siégé au CA de La Résidence Richelieu (LRR) pendant 27 années, soit 2 ans en tant que directeur, 6 ans en tant que trésorier et 19 ans en tant que président jusqu’en 2021. Il était l’auteur original de l’accord initial entre LRR et le CRW en 2005, qui a créé une fondation financière exceptionnelle pour le CRW. »

En 2007, Raymond Clavette a été intronisé au Cercle Horace-Viau. Il est maintenant semi-retraité jusqu’à la finalisation de la vente de ses entreprises qu’il espère compléter avant la fin de l’année.

Après la cérémonie, Christian Motéo Fotso, représentant French Avenir North America, a présenté des livres écrits en langues africaines et en français. Alphonse Ngolo a décrit un projet de reconstruction d’une école au Congo et John Cooper a fait un suivi de sa dernière présentation The French at the Strait Today – Rendez-vous Détroit.

Le prochain souper Richelieu se tiendra le 15 novembre avec, entre autres, une cérémonie de reconnaissance pour l’organisme novateur de l’année, le Centre d’orientation des adolescents du CCFWEK.

Photo (Tom Sobocan) : Présentation du prix Richelieu bénévole de 2023. De gauche à droite : Élise Mboyo, Léon Hajingabo, Raymond Clavette et Alphonse Ngolo