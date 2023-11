Alexia Grousson

Le village de Pointe-aux-Roches abrite encore à ce jour des pionniers de la francophonie régionale. Pour leur rendre hommage, chaque année le club de l’âge d’or Le Foyer honore ceux qui célèbrent leur 80e ou 90e anniversaire de naissance au cours de l’année.

Récemment, la célébration a eu lieu dans la salle communautaire de l’organisme avec 52 participants où le début d’après-midi a été consacré au traditionnel jeu de Euchre.

Vers 16 h, la présidente de l’organisme, Juliette St-Pierre, portant un corsage unique préparé par une des membres, a présenté tour à tour les trois nouvelles octogénaires Jacqueline Tremblay, Pauline Michaud et Monique Marentette et les trois nonagénaires Norman Chauvin, Theresa Daneliuk et Émérence Trépanier.

La mairesse de Lakeshore, Tracey Bailey, a remis à chacun d’eux un certificat, en les félicitant chaleureusement.

Mme St-Pierre a fait un résumé de la vie intéressante qu’ils ont vécue.

Les octogénaires

Jacqueline Tremblay est née au Saguenay, Lac St-Jean. Après sa 7e année, sa famille a déménagée à Chibougamau. C’est là qu’elle a rencontré Lawrence Tremblay, qu’elle a épousé en 1961. En 1966, ils sont venus vivre à Windsor et Lawrence a mis sur pied sa propre entreprise dans la réfrigération, air climatisé et chauffage. Ils ont fondé une belle famille de trois enfants, six petites-filles et plusieurs arrière-petits-enfants.

Pauline Michaud est née au Québec. C’est l’emploi de son mari les a menés à Windsor où elle est devenue enseignante dans les écoles françaises.

Monique Marentette est native du village de St-Joachim. Après son mariage avec Roger, ils ont déménagé à Comber. Institutrice pendant des années, elle a aussi été membre de la Fédération des femmes canadiennes-françaises et d’autres organismes dans la région. De plus, Mme Marentette aidait aussi son mari avec sa collection d’oiseaux et de petits animaux.

Les nonagénaires

Fils d’agriculteur, Norman Chauvin n’aimait pas travailler la terre. Il a donc poursuivi des études en construction. Il a aidé à construire le Sportsman Club de Pointe-aux-Roches, de nombreuses maisons et son propre chalet. Au fil du temps, ce passionné de chasse et de pêche a été promu au titre d’inspecteur de construction pour le comté d’Essex.

Theresa Daneliuk a dû abandonner ses études en bas âge, à la suite de la mort de son père. Mariée à Détroit, elle a élevé une belle famille de sept enfants. Elle demeure à Essex et aime cuisinier, jouer aux cartes et passer du temps avec sa famille.

Émérence Trépanier a appris à lire grâce à son grand-père et a travaillé à la mine de sel de Windsor jusqu’à la naissance de son premier enfant. La religion a toujours eu une place très importante dans sa vie. Comme passe-temps, elle aime lire, faire du tricot, des casse-têtes et des mots cachés.

Avant de servir le repas préparé par les bénévoles du club Le Foyer, le père Paul Kim de la paroisse de la Visitation, à Comber, a récité le bénédicité.

« Nos aînés ont passé une belle journée bien entourés », a conclu, avec fierté, Juliette St-Pierre.

Photo (Ville de Lakeshore): Six membres du club Le Foyer ont été honorés. De gauche à droite : Jacqueline Tremblay, Pauline Michaud, Monique Marentette, Émérence Trépanier, Norman Chauvin et Theresa Daneliuk