Grâce à sa vente de tartes au sucre, l’École secondaire de Lamothe-Cadillac a été la plus généreuse des écoles francophones à participer au Grand partage de la région de Windsor-Essex. Pour une sixième fois en sept ans, c’est l’école secondaire Viamonde de la région qui a remporté le prix de l’École Partage, un montant de 300 $ offert par le journal Le Rempart, en amassant le plus d’argent et le plus de denrées non périssables. L’école a remis un chèque de 1844 $ à l’organisme Action contre la faim Canada et 1190 conserves ont été offertes à l’organisme Downtown Mission.

PHOTO:

Serge Akpagnonite, directeur adjoint de l’école, reçoit le chèque de 300$ de Richard Caumartin du journal Le Rempart.