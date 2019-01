Les membres de la Table de concertation Franco Info de Windsor-Essex et Chatham-Kent se sont réunis le 10 janvier pour une première rencontre en 2019. De nouveaux visages se sont greffés au groupe de représentants d’organismes et institutions de la région, dont le nouveau président de la communauté congolaise, Jacques Lehani et Nahi Hatoum du Conseil multiculturel de Windsor.

Les objectifs de ces rencontres consistent à renforcer la cohésion communautaire et à développer des partenariats et des activités pour accroître la visibilité de la francophonie de la région. Durant cette rencontre, les intervenants partagent leurs nouvelles et leurs défis. Ainsi, Blandine Lesage du Réseau-femmes du sud-ouest de l’Ontario (RFSOO) a indiqué que leur bureau de London était fermé suite au départ de l’intervenante de cette région avant les Fêtes. Par contre, l’organisme dessert toujours le secteur avec la ligne d’urgence. Une nouvelle directrice générale a été embauchée et le RFSOO est donc en pleine restructuration. En partenariat avec le YMCA, il organise le 8 mars un événement pour la Journée internationale de la femme avec les clientes des organismes.

Aussi, la Place du partage organise pour le Mois de l’histoire des Noirs, en février, trois activités dans les écoles secondaires de Windsor. Des expositions, des ateliers sur l’île de Gorée et de la danse africaine sont au programme. La communauté africaine a prévu la traditionnelle soirée de Gala avec African Community Organization of Windsor. Le Comité local en immigration francophone appuie cette soirée qui aura lieu au Serbian Centre le 22 février.

Le président de la communauté congolaise de Windsor, Jacques Lehani a indiqué que son groupe travaille sur le mandat de l’organisme et sur le plan communautaire. « Nous voulons redonner une bonne image au sein des autres organismes communautaires, explique-t-il. Nous avons prévu une réception, le 2 février au Collège Boréal, qui sera animée par la communauté congolaise. »

L’ACFO WECK a annoncé le lancement de la trousse de bienvenue des nouveaux arrivants qui aura lieu dans les bureaux du Réseau-femmes le 24 janvier, du Concours LOL-Mort de rire! pour le début février, d’un atelier de peinture le 26 janvier et des sessions de Zumba en partenariat avec le CCFWEK.

Le Réseau d’immigration francophone du CSO tiendra son Forum sur l’immigration francophone les 19 et 20 février à Mississauga, et à la mi-février sera annoncée la région choisie pour le projet des communautés accueillantes.

Finalement, plusieurs activités et projets sont à venir au CCFWEK, dont un nouvel outil de collecte de fonds pour l’organisme, « Le Dîner Franco ». « Cette initiative servira à soutenir nos projets communautaires et nos partenaires communautaires par le biais de notre programme des connexions communautaires, explique Hussein Kawas. Une fois par mois, nous vous proposerons des plats pour le plaisir des papilles que nous livrerons sur votre lieu de travail. Tout ce que vous avez à faire c’est de nous informer du nombre de plats que vous souhaiteriez commander (minimum de cinq plats). »

Le 25 janvier, une présentation de l’Unité sanitaire de Windsor sur le cannabis aura lieu au Centre des ados et, le 6 avril, le 29e anniversaire du CCFWEK sera célébré avec un spectacle de chansons du terroir avec André Thériault.