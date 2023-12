Une cérémonie d’ordination de cinq diacres par Mgr Ronald Fabbro a eu lieu le 18 novembre à la cathédrale-basilique St. Peters à London. Les cinq candidats – Joël André Bénéteau, Edward John Czilli, David John Ducharme, Jeffrey James Sylvestre et James Jacob Joseph Van Lanen – ont eu un chaleureux appui des membres de leurs familles respectives et de leurs amis.

Des douzaines de prêtres du Sud-Ouest ontarien ont également célébré la messe avec une grande chorale. Une réception festive au Séminaire St-Pierre a suivi.

Sur la photo, au nom des nouveaux diacres, Joël Bénéteau adresse un mot de remerciement. Cet ancien élève de l’école E.J. Lajeunesse et neveu du père Paul Bénéteau fera partie de l’équipe de la paroisse de Rivière-aux-Canards.

« J’ai voulu être diacre dans le but de servir Dieu, en servant son peuple et surtout les plus démunis de la communauté. J’ai toujours eu cette vocation, mais ça m’a pris longtemps à comprendre de quelle façon j’étais appelé à la réaliser », explique le nouveau diacre.

Photo : Joël Bénéteau