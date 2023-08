Alexia Grousson

Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a mis sur pied une campagne de dons au Carrefour communautaire le 24 juillet.

De plus en plus de familles immigrantes francophones s’installent dans la région. Après avoir séjourné plusieurs semaines et même des mois dans des hôtels, elles trouvent enfin des logements. Le problème, c’est que beaucoup d’endroits ne sont pas suffisamment équipés, voire pas du tout. C’est le constat qu’a fait le CCFWEK.

« Nous avons récemment aidé deux familles à quitter les hôtels pour les installer à Windsor. Les logements trouvés n’étaient pas suffisamment équipés. Nous avons donc eu l’idée de faire appel à la communauté par le biais d’une campagne de dons pour meubles, électroménagers et autres articles usagés », explique l’agent de communication au Centre communautaire, Nono Basubi.

Parmi les articles recherchés figurent des divans, chaises, matelas, coussins, lits, lampes, laveuses, sécheuses, micro-ondes, réchauds, cuisinières, téléviseurs, tables, armoires, couverts et décorations.

« Grâce à la générosité de la communauté, nous avons pu équiper les deux familles mentionnées précédemment. Depuis, nous avons constaté que le besoin était plus profond et que plusieurs autres familles étaient dans la même situation, poursuit M. Basubi.

« Nous continuons de recevoir des fournitures et, à peine reçues, elles sont directement assignées à un logement. Ainsi, il y a deux semaines, nous avons récupéré tous les meubles d’une famille qui déménageait. Nous sommes très satisfaits, d’autant plus que nous ne sommes pas les seuls à organiser ce genre de collecte. Notre appel a été entendu. C’est très encourageant et nous espérons que cette campagne continue sur cette belle lancée, car le besoin est encore bien grand. »

Pour appuyer la communauté immigrante francophone, il suffit de déposer les dons directement au CCFWEK (720, avenue Ouellette), du lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Sinon, il faut téléphoner au Centre communautaire au 519 948-5545 ou envoyer un courriel à reception@ccfwek.org et expliquer la nature du don, ainsi que l’adresse où il peut être ramassé.

Photo : Tous les dons peuvent être déposés au Carrefour communautaire.