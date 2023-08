Richard Caumartin

Plusieurs événements culturels ont lieu cet été à Windsor et un qui prendra de plus en plus d’ampleur au cours des prochaines années est certainement le Festival international de la diaspora africaine de Windsor (Festival DAW).

Ce nouveau rassemblement des cultures de l’Afrique et de la diaspora africaine, ainsi que du patrimoine historique créatif de Windsor a été bien présent du 27 au 30 juillet. Les quatre jours d’activités, dont le défilé des nations africaines, ont attiré de nombreux visiteurs de partout dans le monde.

Les membres des communautés de descendance africaine étaient appelés à démontrer leurs nombreux talents. Les groupes francophones originaires de la République démocratique du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Burundi et du Cameroun ont affiché fièrement leurs couleurs. Le maire Drew Dilkens et autres personnalités politiques ont aussi participé à l’événement.

Au programme : un mini-festival de tambours africains, des prestations musicales d’artistes de descendance africaine avec des styles musicaux tels que le jazz, l’afrobeat, l’afro hip-hop et le gospel, ainsi que de nombreux kiosques d’œuvres artisanales représentant les diverses cultures du continent africain.

Un défilé de mode montrant la création de tendances plus modernes de vêtements tissés à la main, des indigènes au peuple Yoruba et utilisés historiquement lors d’occasions spéciales.

De la poésie africaine accompagnée d’imagerie vivide permettait aux visiteurs de sentir les mots au fur et à mesure qu’ils étaient prononcés. Une façon originale et efficace d’émouvoir un public nombreux et curieux d’en apprendre davantage sur le patrimoine et l’histoire de certaines de ces cultures.

Le premier festival a attiré des milliers de personnes, y compris la première dame de la Gambie, Fatoumatta Bah-Barrow, qui a été enthousiasmée par les performances énergiques des artistes en vedette.

Les spécialités culinaires authentiques de l’est, de l’ouest, du nord et du sud du continent africain étaient offertes durant toute la fin de semaine, au grand plaisir des festivaliers qui ont fait la file devant les kiosques de nourriture.

L’objectif premier de ce festival est de permettre l’échange interculturel entre les différents groupes ethnoculturels et de promouvoir les divers organismes de la communauté qui représentent la majorité des résidents d’origine africaine à Windsor-Essex.

Un grand nombre des nouveaux arrivants qui font de Windsor leur terre d’accueil sont originaires des pays d’Afrique et ce nombre augmente chaque année. Le Festival DAW est donc une opportunité, possiblement annuelle, pour ces immigrants de célébrer leurs cultures respectives au cours de la saison estivale.

Photo Isaac Kadende et Festival DAW : Des participants camerounais