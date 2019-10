Au cours des derniers jours était distribué aux organismes francophones du Sud-Ouest et à certaines entreprises et institutions un document aussi pratique pour les nouveaux arrivants que les résidents de longue date : l’édition 2019 du Répertoire des services en français du sud-ouest de l’Ontario. Aussi appelé Guide Alto, il rassemble en 68 pages les noms et les coordonnées des professionnels et entités avec lesquels la clientèle francophone peut communiquer dans sa langue. Plusieurs annonceurs donnent aussi davantage de détails quant à leurs programmes, leur spécialisation, leurs heures d’ouverture, etc.

Publié par les journaux Le Rempart et L’Action, cet annuaire permet de découvrir un éventail de services classés par région et par catégorie. La première section s’adresse aux résidents du territoire couvert par Le Rempart, c’est-à-dire Windsor-Essex et Chatham-Kent. Les services en français y sont classés par catégories énumérées par ordre alphabétique (arts, associations, comptables, députés, écoles, garderies, graphisme, etc.). La deuxième section couvre le territoire de L’Action, soit, pour l’essentiel, London et Sarnia, et est organisée de la même manière que la précédente.

Les 20 dernières pages constituent ce qui est désormais connu comme la « Trousse du nouvel arrivant ». En effet, pour une deuxième année consécutive, le Répertoire inclut un document produit en partenariat avec le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent. Les immigrants y trouveront de nombreuses informations relatives à leur établissement en Ontario : demande de la carte d’assurance-santé, demande du numéro d’assurance sociale, la recherche d’un emploi et d’un logement, l’obtention d’un permis de conduire, l’ouverture d’un compte de banque, etc.

Qui plus est, une brève description des particularités de chacune des principales villes du Sud-Ouest est offerte de même qu’une introduction aux services et aux réalités socioéconomiques de la région.

Le Répertoire des services en français du sud-ouest de l’Ontario est disponible gratuitement chez les organismes et écoles de langue française, dans les bibliothèques et auprès de certains commerces et services communautaires. Il est également accessible en ligne sur les sites web respectifs de L’Action et du Rempart.