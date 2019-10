Des cartes qui retracent l’évolution historique et géographique de Windsor sont exposées depuis le 28 septembre au Musée de Windsor. Ces documents très anciens sont pour la plupart plastifiés ou reproduits, et montrent le développement chronologique de Windsor et du comté d’Essex à partir du 17ème siècle. Ils offrent un panorama d’ensemble de ce qu’était la région et de ses environs, un village quelconque sans histoire particulière, à l’extrême Sud de l’Ontario. De simples constructions disparates, une vue sur la rivière Détroit où flottaient de nombreux bateaux à voile ainsi que de petites embarcations. Cependant, la présence de si nombreux bateaux sur la rivière Détroit laisse penser que la région était convoitée par des explorateurs, navigateurs, historiens et géographes au service des puissances de l’époque, à la conquête du monde.

Le Musée de Windsor présente des expositions à un intervalle régulier mais les responsables n’avaient jamais sorti des coffres plus d’une centaine de cartes originales qui donnent l’image de la région avant les fortes concentrations humaines et la révolution industrielle.

« Je me suis rendue compte qu’on avait jamais pensé à une exposition de cartes. Si cela m’intéresse, je me suis dit que ça pourrait intéresser les autres également », explique Madelyn Della Valle, la conservatrice du Musée de Windsor.

Cet automne, il y aura cette exposition de nouvelles cartes jusque-là inconnues du grand public d’une part, et une autre intitulée « chiffre des chiffres » qui viendra du Musée des sciences et des technologies d’Ottawa, précise Mme Della Valle.

Le Musée Chimczuk attire de nombreux visiteurs car il dispose de beaucoup de renseignements intéressants. Parmi les personnes qui sont venues voir à quoi ressemblaient Windsor et la région du Comté d’Essex se trouvait Glyn Williams, un britannique en visite familiale pour la première fois à Windsor. Il était content de sa visite dans le Musée Chimczuk. « Je trouve les cartes très informatives. Je ne savais pas par exemple qu’il y avait des conflits entre anglais et français dans la région », dit-il. « Je trouve cela très intéressant lorsque des gens qui viennent des villes comme Londres sont impressionnés de ce qu’ils voient à Windsor », lance Mme Della Valle.

Le Musée est ouvert du mardi au samedi à partir de 10 h jusqu’à 17 h, et de 11 h à 17 h les dimanches. La Maison François Baby ouvre aux mêmes heures à l’exception du dimanche où les visites ont lieu de 14 h à 17 h.

PHOTO: Madelyn Della Valle (au centre) montre les cartes aux deux visiteurs britanniques.

SOURCE: Gabriel Nikundana