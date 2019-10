La programmation du Festival du livre de Windsor a été lancée le 1er octobre dernier chez Biblioasis, en compagnie des commanditaires de la 18e édition annuelle de l’événement littéraire. La présidente de l’organisme, Colleen Mitchell a introduit un nouveau logo et le nouveau nom bilingue du festival, en compagnie de Gisèle Dionne, directrice générale de l’ACFO WECK.

« Je suis très heureuse et excitée de vous annoncer que le nom de BookFest est officiellement devenu bilingue pour refléter la programmation francophone qui est une grande partie du Bookfest Windsor/Festival du livre Windsor 2019, explique Mme Dionne. Le programme francophone s’est élargi encore cette année. Nous aurons deux auteurs, un illustrateur, et une artiste. Le thème cette année est Rencontre thé livre. Nous aimerions remercier le Conseil des arts de l’Ontario, le gouvernement du Canada et tous nos partenaires qui permettent d’offrir cette programmation en français, soit le Rotary Club of Windsor 1918, les conseils scolaires Viamonde et Providence, ainsi que le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent et le journal Le Rempart. »

La section francophone s’étendra du 20 au 22 octobre avec comme point de départ deux ateliers le dimanche, 20 octobre. Le premier sera offert par l’auteur et historien Paul-François Sylvestre, et le deuxième avec l’illustrateur Marc Kellan-Bishop. Le tout sera suivi d’une conférence avec les deux invités et séance de questions modérée par Dillon Orr, auteur et metteur en scène originaire de Tecumseh. Pendant ce temps, l’artiste et auteure Christine Paris donnera un atelier à des jeunes de 7 à 11 ans. Le tout se déroulera au Centre des arts du Collège St. Clair, sur la promenade Riverside de 13 h à 16 h.

Puis les 21 et 22 octobre, Bryan Perro qui crée des bandes dessinées pour les jeunes, présentera des ateliers pour les élèves de la 5e année des deux conseils scolaires francophones. Paul-François Sylveste et Marc Kellan-Bishop offriront également des ateliers. Ces activités prendront place au Armouries School of Creative Arts au 37, avenue University Est à Windsor. Un rendez-vous littéraire à ne pas manquer.

PHOTO: Colleen Mitchell (à gauche), présidente du Festival du livre Windsor et Gisèle Dionne, directrice générale de l’ACFO WECK