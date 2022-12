Le 18 novembre 2022, Natalia Kusendova, adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones et députée provinciale de Mississauga-Centre, était accompagnée du député provincial de Windsor-Tecumseh, Andrew Dowie, pour une tournée francophone à Windsor.

Mme Kusendova a toujours été passionnée par la langue française et la culture franco-ontarienne.

Les premières rencontres ont eu lieu au Carrefour communautaire francophone. Les deux députés ont alors rencontré les représentants du Centre communautaire francophone, de l’ACFO WECK, des conseils scolaires francophones, du Centre d’orientation pour adolescents et de l’Entité de planification des services de santé d’Érié St. Clair/Sud-Ouest.

« J’ai visité le Carrefour avec mon collègue, le député provincial Andrew Dowie. La communauté francophone ici à Windsor mérite un environnement propice à son développement. Notre gouvernement reconnaît l’importance des ressources et des services locaux d’emploi pour les francophones », indique Natalia Kusendova.

« Le Carrefour francophone offre une diversité de services extensifs pour les Franco-Ontariens de Windsor-Essex sous un même toit, ajoute Andrew Dowie. C’est un modèle idéal d’améliorer l’accessibilité des services à tous ceux qui peuvent en bénéficier. »

Le deuxième arrêt s’est effectué à Place du Partage qui offre divers services aux immigrants francophones d’Afrique. « C’était formidable de voir le dynamisme et la passion de Place du Partage pour garder la communauté francophone bien vivante pour les immigrants africains. L’Afrique est l’un des plus grands continents du monde, avec le plus grand nombre de locuteurs français », a mentionné Mme Kusendova.

La tournée s’est poursuivie au Collège Boréal. Lors de leur visite, les députés ont appris que Boréal offre de nombreux programmes et méthodes de livraison à Windsor. La formation en littératie et en compétences de base, y compris la numératie, le numérique, la communication et les relations interpersonnelles, aide les apprenants à se préparer à l’emploi, à l’apprentissage, aux études postsecondaires et à une plus grande indépendance. Boréal offre aussi un programme de formation pour les préposés aux services de soutien personnel en français pour permettre l’accroissement de la main-d’œuvre bilingue en Ontario.

« C’est toujours un plaisir d’accueillir des députés curieux et intéressés par le travail que nous faisons. C’est encourageant pour les équipes, les clients et les étudiants de savoir que les décideurs politiques s’intéressent à eux et de pouvoir leur parler directement de leur parcours et de leurs besoins. Je remercie Mme Kusendova et M. Dowie d’avoir passé du temps chez nous », a dit Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

Le dernier arrêt de la journée a eu lieu à l’extérieur, au Monument francophone de Windsor. Le Monument met en valeur les contributions francophones au développement et à la prospérité de l’Ontario ainsi qu’à Windsor et Détroit.

« Je reconnais l’immense contribution de la francophonie au développement social, culturel et économique de l’Ontario, et comme étudiant de langue française à Tecumseh, j’ai appris ma deuxième langue grâce aux efforts des Franco-Ontariens », mentionne M. Dowie.

Mme Kusendova assure continuer de maintenir et de développer ses relations exceptionnelles avec les groupes et organismes francophones locaux, en veillant à ce que les besoins et les préoccupations des francophones de l’Ontario soient reconnus et satisfaits.

« Être en mesure de tirer parti des liens que j’ai forgés dans la communauté franco-ontarienne au fil des ans au service de mes électeurs et de visiter d’autres villes aux racines francophones fera, je crois, une différence dans la façon dont notre gouvernement établit des liens avec l’ensemble des communautés francophones », conclut la députée.

Photo (courtoisie de Natalia Kusendova) : Visite de Mme Kusendova au Collège Boréal, entourée du personnel et de plusieurs étudiants.