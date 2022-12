Les membres du Club Richelieu de Windsor se sont rendus au Salon Jules St. Denis de la Résidence Richelieu le 29 octobre pour fêter avec les résidents le 32e anniversaire de fondation de l’immeuble à logements pour les personnes bilingues de 55 ans et plus, et où tous les services sont offerts en français.

La Résidence Richelieu est le seul foyer pour personnes âgées francophones de Windsor. Elle accueille une soixantaine de personnes, dont certaines y résident depuis plusieurs années. C’est comme une grande famille francophone en un seul lieu.

Vers 1984, un comité fut formé sous la présidence de Jules St-Denis avec Renald Paquin (vice-président), Louis Bézaire (secrétaire), Antonin Bigaouette (trésorier) et Mgr Jean-Noël (aumônier) ainsi que les directeurs Venance Paquette, Richard Plante, Charles-Émile Blais et Paul Simard.

De l’idée à la réalisation, il faudra travailler dur pour finalement, le 26 novembre 1989, procéder à la levée de la première pelletée de terre. Le 1er octobre 1990, les premiers résidents prenaient possession de leur appartement.

« Nous voulions absolument bâtir un endroit où les aînés francophones pourraient prendre leur retraite dans une atmosphère amicale et où tout le monde parlerait français », soulignait Jules Saint-Denis, président fondateur de la Résidence lors d’une entrevue accordée au journal Le Rempart en 2015. Rapidement, la Résidence est à capacité et les premières listes d’attente font foi du succès de l’initiative du Club Richelieu Windsor. Encore aujourd’hui, il faut attendre en moyenne deux ans pour obtenir un appartement. » M. Saint-Denis est décédé le 5 octobre dernier.

Pour souligner ce 32e anniversaire, la présidente de la Résidence, Carole Papineau, a animé le souper partagé entre les membres du Club et les résidents de l’immeuble. Mme Papineau s’était même déguisée en panthère rose pour amuser l’auditoire.

Pauline Morais et d’autres bénévoles ont apporté le souper dans les logements des résidents qui n’ont pu se déplacer pour l’événement. Les femmes ont reçu une rose rouge et l’organisme a souligné le travail des gérants de l’immeuble, Cy et Anna Bulcke, qui ont annoncé prendre leur retraite en novembre. Solange Gauvin assurera la relève.

Bref, une soirée amicale, conviviale et de partage bien appréciée des locataires de La Résidence Richelieu.

Photo (Tom Sobocan) : De gauche à droite : les locataires Anna Duguay, Marie Paquin et Georgeline Lanteigne