Un atelier interactif offert par l’ACFO-WECK a été présenté en ligne aux élèves de l’École secondaire de Lamothe-Cadillac le jeudi 22 avril. Intitulée Musique et santé en harmonie, la session était animée par la chanteuse et musicienne Kelly Lefaive.

Kelly Lefaive est étudiante en maîtrise de musicothérapie. Elle démontre dans cet atelier que la musique est un outil très accessible pour promouvoir notre bien-être.

D’entrée de jeu, elle a interprété la chanson Ariko écrite par son groupe du même nom. Elle a expliqué les origines de sa famille dans son village natal de Lafontaine en Huronie et raconté en chansons la légende du loup. Elle a utilisé la mandoline pour s’accompagner et faire chanter les élèves.

La musicothérapie est une discipline dans laquelle des « musicothérapeutes » autorisés utilisent la musique à l’intérieur du lien thérapeutique afin de soutenir le développement, la santé et le bien-être.

Mme Lefaive a parlé de la voix comme un instrument pouvant réduire le stress. « Ralentir la respiration communique au système nerveux parasympathique que tu es en sécurité. Expirer plus longtemps que tu inspires signale à ton corps qu’il devrait passer au mode de relaxation.

« Avec le chant, tu as besoin d’expirer plus longtemps que tu inspires. Le chant stimule ton système immunitaire, aide à combattre la dépression et amène plus d’oxygène au cerveau. En cette période difficile de pandémie, c’est un exercice qui pourrait vous aider énormément. »

Puis, elle a fait faire des exercices de respiration aux participants pour leur démontrer cette théorie. Elle a ajouté l’élément musical avec la guitare pour refaire ces exercices, puis le chant.

Elle a démontré la relation entre la musique et le mouvement, la motivation à bouger et faire de l’exercice en écoutant de la musique. L’aspect social de la musique consiste à rassembler les personnes en tout lieu et en tout temps.

« La musique est un outil très important pour notre santé. Je vous invite donc à chercher de la musique qui vous fait du bien, qui vous amène de l’énergie ou un sentiment de calme. Et enregistrez-les! », insiste-t-elle. Elle a conclu l’atelier en interprétant L’arbre est dans ses feuilles avec sa mandoline et a demandé aux jeunes de danser avec elle.