L’Université a agrandi et modernisé le campus de Windsor où sa Faculté d’éducation offre, depuis 20 ans, une formation à l’enseignement en langue française, contribuant ainsi non seulement à pallier la carence de personnel francophone en enseignement, mais également à dynamiser la communauté francophone en situation minoritaire de la région, en collaboration avec les leaders francophones.

Le 1er décembre, Jacques Frémont, recteur et vice-chancelier, Sanni Yaya, vice-recteur, International et Francophonie, et Richard Barwell, doyen de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa sont venus dans le Sud-Ouest pour inaugurer les nouveaux espaces du campus de Windsor et pour rencontrer les leaders de la communauté francophone afin d’échanger sur les besoins de formations universitaires en français dans la région.

Le nouveau campus de Windsor de la Faculté d’éducation a pu voir le jour grâce à un investissement de 1,2 million $ de l’Université d’Ottawa. Cette enveloppe a servi à financer la rénovation des nouveaux locaux et la modernisation des technologies d’enseignement qui y seront utilisées. Ce nouveau campus, aménagé à présent au Carrefour francophone de Windsor-Essex situé au 720, avenue Ouellette, en plein centre-ville, permet à l’Université d’Ottawa de diversifier son offre de programmes tout en augmentant considérablement sa capacité à former ceux qui iront enseigner en français dans le sud de l’Ontario. En s’associant au Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), l’Université d’Ottawa raffermit son partenariat de longue date avec la communauté francophone.

Le recteur et vice-chancelier de l’Université, le vice-recteur, International et Francophonie et le doyen de la Faculté d’éducation ont profité de l’inauguration de ce nouveau campus pour rencontrer une délégation de leaders de la communauté francophone afin de discuter des collaborations possibles qui permettraient d’apporter une réponse robuste, pérenne et concertée aux besoins des communautés francophones en situation minoritaire, en passant par l’élaboration de programmes d’étude et la création d’espaces d’apprentissage favorables à leur vitalité.

« Résolument engagée envers l’épanouissement des communautés francophones d’ici et d’ailleurs, l’Université d’Ottawa continue à renforcer ses liens avec les autres acteurs de la francophonie dans le respect de leur diversité afin que chaque francophone puisse se réaliser dans la fierté et dans la dignité », déclare Jacques Frémont.

« Aujourd’hui, nous posons une pierre de plus dans la réalisation du mandat de l’Université d’Ottawa comme instrument de pérennité, de production identitaire et de reproduction sociale des communautés francophones en situation minoritaire. Grâce à des programmes innovants et qui se renouvellent sans cesse, notre ambition est de faire en sorte que les communautés de langue française en Ontario, et ailleurs au pays, soient à même de prendre une part active dans l’édification de l’avenir du Canada et du monde », explique Sanni Yaya.

« L’éducation est au cœur de la vitalité des communautés francophones en Ontario. La Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa forme plus de 80 % du personnel enseignant francophone de la province, et ce depuis plusieurs années. Nous en sommes reconnaissants aux partenaires du système scolaire de la région, sans lesquels nous ne serions pas en mesure d’offrir nos programmes. Nous avons hâte à tirer profit de nos nouvelles installations afin de développer de nouvelles collaborations pour appuyer l’éducation en langue française dans la région », ajoute Richard Barwell.

« Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent et ces partenaires du Carrefour communautaire francophone sont très heureux d’avoir sous le même toit la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa. Le choix de cet emplacement offre non seulement accessibilité et visibilité, mais aussi une synergie francophone que seul ce lieu permet et qui promet une croissance du fait français dans la région. Félicitations et franc succès », déclare Didier Marotte, directeur général du CCFWEK.

Le nouveau campus de Windsor représente une autre réalisation concrète de l’engagement de l’Université d’Ottawa envers la francophonie et veut être à la hauteur des aspirations des communautés francophones en situation minoritaire de la région. En ayant accès à une formation universitaire de qualité en français, les élèves d’aujourd’hui deviendront les citoyennes et les citoyens engagés qui contribueront à façonner des communautés fortes, dynamiques et épanouies.

Source : Université d’Ottawa

Photo : Richard Caumartin – La représentante des étudiants de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa à Windsor, Mayan Eid, coupe le ruban accompagnée du recteur et vice-chancelier Jacques Frémont, et des participants à la cérémonie d’inauguration du nouveau site situé au Carrefour communautaire.