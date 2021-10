Événement populaire par excellence, l’édition 2021 de « Open Streets Windsor » a rassemblé une foule enthousiaste le 17 octobre. Ce renouveau est d’autant plus significatif et porteur d’espoir que combien même l’annonce de la programmation de l’événement avait été faite le 29 septembre dernier par Drew Dilkens, maire de Windsor, il n’en demeurait pas moins que le contexte pandémique laissait toujours planer la menace d’une annulation des festivités assortissant les différents kiosques longeant le parcours.

« L’Open Streets est l’une des traditions communautaires préférées de Windsor. Je suis heureux de l’accueillir à nouveau cette année. Le personnel de la Ville et tous les partenaires communautaires ont travaillé fort pour concevoir un itinéraire et un événement sécuritaires, accessibles et mémorables pour tous les participants, a déclaré le maire Dilkens.

« Depuis 2016, des milliers de personnes ont assisté à cet événement unique, orchestré d’ouest en est de la ville. C’est une fierté pour Windsor, mais également une vitrine du dynamisme de toute la région, par le biais de la présence de différents services publics, associations, artistes locaux ou simples citoyens exposant leurs passions et savoir-faire ».

C’est un itinéraire de près de huit kilomètres qui a été envahi par les badauds, de la rue Sandwich, en passant par la promenade Riverside Ouest, les rues Wyandotte Est et Drouillard. Une foule bigarrée, intergénérationnelle et pluriculturelle a donc célébré en toute fraternité cette édition 2021.

Pour Darren McCaffery, directeur général du Windsor Light Music Theatre (troupe de spectacles et de comédies musicales fondée à Windsor en 1948), cet événement représente « l’expression de la capacité de toute la communauté à se rencontrer, à créer ensemble et à nous projeter plus sereinement dans l’avenir.

« Cela est d’autant plus vrai pour une structure telle que la nôtre, la crise sanitaire a porté un coup dur à nos activités et nous avons notamment dû annuler un spectacle programmé de longue date à Chicago ».

Cette capacité de résilience et la détermination à « servir sa communauté doivent nous animer et nous donner la force d’avancer, a précisé Michael Roy, le directeur artistique. « Comme enseignant par ailleurs, il est important pour moi de transmettre aux jeunes de 9 à 15 ans qui se produisent avec nous des valeurs de courage, de solidarité et la détermination d’aller au bout de leurs engagements ».

Expression de cette volonté, « deux nouveaux spectacles, dont les auditions sont en cours, sont d’ores et déjà programmés à l’horizon 2022 : Kinky Boots en mai et Cendrillon en novembre ».

Autre kiosque où l’affluence était particulièrement importante en cette journée était celui du Black Youth Empowerment Program (BYEP), organisme à but non lucratif œuvrant à la sensibilisation contre toutes les formes de discrimination, d’oppression à la personne et à la lutte contre les préjugés.

Responsable des communications au sein de cette structure, Lladaneyah Gayle s’est félicité de l’engouement du public et de l’intérêt suscité par les missions du BYEP.

« Nous aidons les jeunes âgés de 12 à 19 ans à trouver leur place dans la communauté de Windsor, dit-elle, par le biais d’ateliers de développement de leadership ou encore d’initiation à l’entrepreneuriat ».

Malgré un temps automnal et un soleil qui peinait à réchauffer l’atmosphère, la chaleur humaine et la communion populaire étaient donc bien présentes dans les rues de Windsor en cette édition de l’Open Streets.

SOURCE – Stéphane Lucky