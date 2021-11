Le 19 octobre, le maire de Windsor Drew Dilkens était accompagné du député fédéral de Windsor-Tecumsek, Irek Kusmierczyk au nom du ministre de Patrimoine canadien Steven Guilbeault, et de représentants de l’Orchestre symphonique de Windsor et de la municipalité pour annoncer un investissement de 2,3 millions $ dans les secteurs des arts, de la culture et du patrimoine.

La Ville investit 1,8 million $ et le fédéral contribue 500 000 $ du volet Fonds des legs du « Programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine » de Patrimoine canadien, qui fournit du financement pour des projets initiés par et pour la communauté.

Le conseil municipal a approuvé une demande de subvention pour le projet du patrimoine du 100e anniversaire du Théâtre Capitol pour commémorer cette étape importante avec une nouvelle installation, une célébration communautaire, une majeure restauration de l’infrastructure pour rencontrer les besoins des futurs usagers, une plus grande accessibilité et une meilleure efficacité énergétique.

Les travaux ont commencé au Théâtre Capitol du centre-ville, dont la modernisation des systèmes de chauffage, ventilation et d’air conditionné. Des rénovations ajouteront 2000 pieds carrés d’espaces supplémentaires, le remplacement de 7300 pieds carrés de tapis orné dans le Théâtre, l’amélioration de l’équipement vidéo et luminaire, et la mise en place d’un mur digital qui soulignera l’historique du Théâtre.

« Les expériences artistiques et culturelles sont vitales à notre bien-être, explique Irek Kusmierczyk. Toutefois, ce secteur de l’économie a été l’un des plus touchés par la pandémie de COVID-19. Pour aider à la relance, les programmes de soutien d’urgence du fédéral ont fourni 15 milliards $ aux entreprises et aux travailleurs dans les secteurs du tourisme, des arts et de la culture. Alors que la situation de la santé publique s’améliore, nous continuerons d’aider les commerçants à accueillir de nouveau les résidents. Notre gouvernement est fier de s’associer à la Ville de Windsor pour appuyer la revitalisation du Théâtre Capitol, endroit mythique qui a rassemblé la communauté, raconté nos histoires locales et renforcé notre diversité culturelle depuis 100 ans. »

Les rénovations du site historique devraient être complétées en décembre 2022, avec une grande fête communautaire du Théâtre Capitol aussi prévue l’an prochain.

PHOTO – (crédit : Drew Dilkens) De gauche à droite: Sheila Wisdom de l’Orchestre symphonique, le maire Drew Dilkens, deux représentants du Théâtre Capitol et le député Irek Kusmierczyk