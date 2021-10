L’Ontario investit 9,8 millions $ dans l’aménagement d’un nouvel hôpital de soins de courte durée à la fine pointe de la technologie dans le comté de Windsor et Essex. Une fois en activité, l’hôpital fera bénéficier la région d’un plus grand nombre de lits et de services, permettant ainsi aux patients et à leurs familles d’accéder à des soins de haute qualité, au moment et à l’endroit où ils en ont besoin.

« Notre gouvernement offre l’accès à des soins de santé de classe mondiale, partout en Ontario, a déclaré le lundi 18 octobre le premier ministre Doug Ford de passage Windsor. La population de Windsor-Essex a attendu beaucoup trop longtemps avant d’avoir accès à un nouvel hôpital qui répond à ses besoins. Cet hôpital permettra aux citoyens de cette communauté en pleine croissance de recevoir les soins dont ils ont besoin à proximité de leur domicile. »

À l’heure actuelle, l’Hôpital régional de Windsor exploite deux campus de soins de courte durée dans la ville. Une fois terminé, le nouvel hôpital viendra regrouper et élargir l’offre de services de soins actifs et remplacera les installations vétustes par des installations à la fine pointe de la technologie, améliorant ainsi l’accès à des soins connectés dans la région.

On prévoit d’y offrir des services de cancérologie, de traumatologie complexe, d’obstétrique, de neurologie et de cardiologie. En outre, le nouvel hôpital comptera plus de chambres individuelles afin d’offrir aux patients plus d’intimité et de prévenir la propagation des infections. Le campus Ouellette de l’Hôpital régional de Windsor continuera d’offrir des services d’urgence et des services ambulatoires afin de garantir aux patients et à leurs familles l’accès à ces services au centre-ville de Windsor.

« Investir dans des projets d’infrastructures hospitalières comme l’aménagement du nouvel hôpital de soins de courte durée de Windsor est un élément clé du programme de notre gouvernement visant à mettre en place un système de soins de santé moderne et connecté, ainsi qu’à mettre fin à la médecine de couloir, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Cet investissement dans ce nouvel hôpital de soins actifs permettra de fournir aux patients et à leurs familles l’accès à des soins près de leur domicile dans le comté de Windsor et Essex, et de doter les travailleurs de la santé des infrastructures et des outils dont ils ont besoin pour continuer d’offrir des soins d’une qualité exceptionnelle. »

Dans le cadre de l’aménagement du nouvel hôpital, environ 68 lits de soins de courte durée en santé mentale seront transférés à l’Hôpital Hôtel Dieu Grace afin d’améliorer les services et les programmes de santé mentale et de lutte contre les dépendances offerts à la population de cette région. Ces lits seront aménagés dans un nouveau Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances de la région, ce qui permettra aux patients de recevoir ces services au même endroit.

« Nous avons consacré beaucoup d’efforts pour combler les lacunes urgentes en matière de soins et réduire les temps d’attente importants pour accéder à des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans la province, a affirmé Michael Tibollo, ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances. Au nouveau Centre d’excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances, les clients auront accès à des services efficaces et sûrs par l’entremise d’un point d’accès unique, ce qui leur permettra de recevoir les soins de haute qualité qu’ils méritent et auxquels ils s’attendent. »

De plus, le gouvernement de l’Ontario prend des mesures supplémentaires pour faciliter l’accès à des soins de santé de haute qualité dans le comté de Windsor et Essex en augmentant les fonds de fonctionnement des deux hôpitaux pour une troisième année consécutive. Le fonds de fonctionnement de l’Hôpital régional de Windsor sera bonifié de 7,8 millions $ supplémentaires cette année, tandis que l’Hôpital Hôtel Dieu Grace recevra plus de 1,57 million $, ce qui représente respectivement des augmentations de 2,2 % et de 2,1 %. Le gouvernement octroie également 847 000 $ à l’Hôpital régional de Windsor pour financer 2530 heures de service en imagerie par résonnance magnétique et 760 heures de service en tomodensitométrie supplémentaires dans son plan exhaustif de reprise des chirurgies afin d’offrir aux patients les soins dont ils ont besoin.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario

PHOTO (Crédit : Hôpital régional de Windsor) – De gauche à droite : Janice Kaffer, PDG de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace, le maire Drew Dilkens, le premier ministre Doug Ford, Christine Elliott et David Musyj, PDG de l’Hôpital régional de Windsor