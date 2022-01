Le gouvernement de l’Ontario soutient un investissement de plus de 2,9 millions $ réalisé par cinq entreprises locales afin de renforcer la fabrication de fournitures médicales destinées à la province et de soutenir la mise au point d’innovations pour permettre de contrôler la propagation de la COVID-19. La province investit plus de 1,54 million $ au moyen du fonds L’Ontario, ensemble.

« Le fonds L’Ontario, ensemble continue d’appuyer les entreprises d’ici grâce à des investissements ciblés qui leur permettent de concrétiser leurs idées et solutions pour nous aider tout au long de cette pandémie, a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce. L’Ontario est fier d’appuyer ces cinq entreprises, et nous les remercions de leurs innovations qui renforcent la capacité de la province à répondre aux demandes continues de notre système de santé et à se préparer aux défis futurs. »

Ces entreprises sont McArthur Medical Sales, une entreprise de Rockton qui a mis au point et commercialisé trois appareils pour aider les hôpitaux à réduire la transmission de la COVID 19. Ils sont utilisés en association avec des systèmes d’oxygénothérapie et des ventilateurs mécaniques pour améliorer les soins aux patients et réduire la propagation du virus et autres contaminants atmosphériques.

La deuxième entreprise est AGS Zephyr qui se spécialise dans l’assainissement de l’air, investit plus de 350 000 $ dans un nouveau projet de filtration d’air qui comprendra la mise au point de prototypes, la réalisation d’essais et la fabrication du produit PZAP (Personal Zone Air Purifier) de l’entreprise destiné aux restaurants, aux salles de classe et à des applications commerciales, industrielles et dans le commerce de détail.

Puis Synaptive Medical, une entreprise torontoise de technologies et d’appareils médicaux d’envergure internationale ainsi qu’un chef de file en visualisation de chirurgie assistée par robot. L’entreprise a inventé un concept de draperie pour que les tomodensitomètres ne soient pas contaminés par les patients.

Il y a également Mitchell Plastics, un fabricant nord-américain de pièces d’automobiles dont le siège social est situé à Kitchener. L’entreprise a investi 578 900 $ pour restructurer une partie de ses activités au Canada afin de fabriquer des écouvillons de prélèvements nasopharyngés, ce qui a englobé la conversion d’une section de son usine en salle blanche. L’Ontario a soutenu cet investissement avec une contribution de 434 200 $.

Finalement à Windsor, il y a PAPP Plastics & Distributing, un fabricant de pièces moulées par injection de Windsor possédant une expertise en fabrication automobile de premier niveau, en assemblage de pièces et en fabrication de moules. L’entreprise a investi 971 830 $ pour restructurer l’une de ses usines afin de fabriquer des écouvillons pour tests nasopharyngés moulés par injection. L’Ontario a soutenu cet investissement avec une contribution de 490 000 $.

« Lorsque les gouvernements ont fait appel aux fabricants pour aider à répondre à la situation d’urgence provoquée par la pandémie de COVID-19, Papp Plastics et nos employés ont répondu avec enthousiasme, a déclaré George Papp, copropriétaire, chef de l’exploitation et directeur général de Papp Plastics & Distributing. Nous avons conçu des pièces, fabriqué des visières et, avec l’aide du gouvernement de l’Ontario, nous avons été en mesure d’intensifier nos activités afin de produire des millions d’écouvillons destinés aux tests. »

Grâce à ce projet, l’entreprise a la capacité de produire chaque semaine plus d’un million d’écouvillons.

Le soutien offert à des projets novateurs comme ceux de ces cinq entreprises constitue la raison pour laquelle l’Ontario a investi 50 millions $ supplémentaires dans le fonds renouvelé L’Ontario, ensemble en 2021-2022. Le fonds continue de soutenir les innovateurs et les entreprises à l’échelle locale afin de continuer à améliorer la capacité de la chaîne d’approvisionnement intérieure de l’Ontario, de promouvoir l’écosystème des technologies médicales de l’Ontario et de renforcer le secteur manufacturier.

SOURCE – gouvernement de l’Ontario