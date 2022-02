Depuis le début de février, et ce, jusqu’à la fin mars, une campagne promotionnelle est en branle pour rejoindre les francophones de Windsor-Essex. Les organismes Services à la famille Windsor-Essex et la Clinique juridique bilingue s’unissent pour promouvoir les services de médiation communautaire en français.

Médiation communautaire Windsor-Essex est le fruit d’un partenariat entre ces deux organismes et le Collège St. Clair. Depuis sa mise en place en 2019, les intervenants bilingues n’ont reçu aucun appel pour une demande de service en français.

« Nous voulons que les francophones de la région soient informés du fait que le programme existe, indique la directrice des opérations à Service à la famille Windsor-Essex (FSWE), Judy Lund. Le service est gratuit et les citoyens peuvent visiter le site cmwe.ca pour plus de renseignements. »

La médiation communautaire est un type de résolution de conflit où les médiateurs bénévoles aident les personnes en conflit à trouver une solution mutuellement convenable. Elle fonctionne mieux pour les désaccords qui opposent généralement les membres d’une famille, des amis ou des voisins, des colocataires, des fournisseurs de services ou des entrepreneurs, des collègues dans un milieu de travail, dans un syndicat ou dans une institution scolaire, etc.

La médiation communautaire fonctionne parce qu’elle aide les parties à résoudre leurs problèmes et à rebâtir leurs relations. Elle habilite les parties à résoudre les conflits futurs et transforme la façon dont les parties perçoivent le conflit et conçoivent la partie adverse. Elle permet également aux gens et aux gouvernements d’économiser du temps et de l’argent en réglant les conflits avant qu’ils ne se transforment en litiges longs et coûteux. Son taux de résultats positifs se situe entre 80 % et 90 %.

« La médiation communautaire n’est pas un processus juridique, ce qui signifie que nous ne fournissons pas de conseils juridiques, explique Jordy Claudel Haringanji, conseiller juridique communautaire à la Clinique juridique bilingue. Nous appuyons plutôt toutes les parties pour qu’elles parviennent à une solution sans passer par le système juridique. MCWE ne traite pas de questions familiales telles que le divorce, la séparation, la garde des enfants ou la succession. MCWE ne traite pas non plus de disputes d’entreprise si d’énormes sommes d’argent sont impliquées. »

« La campagne qui débute est destinée à obtenir des demandes de médiation en français et nous avons même des interprètes au besoin pour la clientèle qui s’exprime dans des langues autres que le français et l’anglais, indique M. Haringanji. Tous les appels en français sont dirigés vers moi. La clinique juridique gère les cas en français et FSWE, ceux en anglais.

« Le but ultime est de pouvoir offrir ce service aux francophones, mais pour ce faire, ils doivent le demander! Tout est volontaire et il suffit de téléphoner pour s’informer et voir comment nous pourrions aider. Nous voulons accroître la disponibilité du programme en français. »

« Les gens doivent savoir également que pendant la pandémie, nous pouvons offrir le service virtuellement. Selon notre expérience jusqu’à maintenant avec les personnes non-francophones qui ont utilisé ce programme, nous avons compris que les résidents qui le considèrent sont celles qui désirent aller de l’avant et régler leur conflit. Ce processus offre un espace sécuritaire de soutien. Il y a ici une opportunité pour ces personnes de trouver leurs propres solutions à leurs problèmes. Nous sommes très reconnaissants d’avoir des bénévoles qui se sont avancés pour offrir ce service en français », conclut Mme Lund.

Si quelqu’un est intéressé à offrir son temps dans ce service, des séances de formation auront lieu ce printemps. Ils peuvent téléphoner à Services à la famille Windsor-Essex pour plus de renseignements. Les services de médiation communautaire sont offerts du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Il suffit de téléphoner au 519-966-5010 et demander pour la médiation communautaire.

PHOTO (archives Le Rempart) – Jordy Claudel Haringanji