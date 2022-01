Le Club Richelieu Windsor a tenu sa première réunion de l’année en virtuel le mercredi 19 janvier. Étant donné que les membres ne pouvaient se réunir comme à l’habitude pour un souper, le président Tom Sobocan en a profité pour inviter Sophie Hinch, coordonnatrice bilingue des programmes éducatifs et publics à l’Art Gallery of Windsor (AGW), à présenter les activités, programmes et services de l’organisme.

D’entrée de jeu, M. Sobocan a donné la parole à John Cooper, membre du Club qui était en réunion simultanément à Detroit avec le comité de Rendez-vous du Detroit, un festival culturel annuel qui célèbre l’héritage français, métis et autochtone depuis la fondation de la ville en 1701.

Les activités ont lieu en général à la paroisse Sainte-Anne de Detroit et sur le site historique de Fort Wayne. La dernière édition avait dû être annulée à cause de la pandémie et, cette année, le comité directeur de l’événement veut déplacer le Rendez-vous, qui a généralement lieu en août, au mois d’octobre pour coïncider avec le congrès de la Fédération des Alliances françaises des États-Unis.

Après cette mise à jour, M. Sobocan a cédé la parole à la conférencière du jour, Sophie Hinch. « L’AGW) utilise le pouvoir des arts pour inspirer les gens à s’ouvrir à de nouvelles idées, perspectives et façons de penser, dit-elle.

« L’AGW espère être un endroit accueillant, centré sur la personne et axé sur la communauté. Elle offre des programmes artistiques et éducatifs accessibles à la communauté. »

Mme Hinch a été embauchée l’an dernier, en pleine pandémie, pour mettre en place des programmes et services en français, et appuyer l’équipe de l’AGW dans la préparation et la coordination des expositions et programmes du musée. La jeune francophone a toujours été inspirée par les arts, dès son tout jeune âge. Elle voulait gagner sa vie dans le milieu, mais a dû passer par différentes étapes pour y arriver.

« C’est très difficile d’être une artiste dans la région et de bien gagner sa vie, admet-elle. Alors après mon secondaire, j’avais décidé de devenir enseignante. Je suis donc devenue artiste en résidence pendant trois ans pour le Conseil scolaire Providence, mais je trouvais cela très difficile. Je voulais transmettre ma passion pour les arts sans vraiment être enseignante. »

Elle se voit comme une fonctionnaire des arts. Elle s’est ensuite jointe à un groupe de jeunes artistes passionnés pour les arts et par le projet Vanguard Youth Arts Collective du Conseil des arts de Windsor-Essex, une expérience qu’elle a adorée.

Entre-temps, elle a occupé le poste d’assistante au Centre des arts de Leamington. Puis, en février 2020, l’AGW l’a embauchée.

Depuis, elle a formé depuis un premier conseil d’administration (CA) jeunesse responsable d’organiser des initiatives artistiques dans la région.

« Nous consultons les membres de la communauté lorsque nous développons et organisons nos programmes, explique Mme Hinch. Nous voulons nous assurer que notre CA, notre personnel, nos artistes et nos bénévoles représentent la diversité de notre communauté. »

Elle a annoncé du même coup une initiative intéressante pour découvrir les champions de l’AGW. Nouvellement installée dans les rues du centre-ville de Windsor, l’exposition Look Again! Outside propose des reproductions grandeur nature de neuf tableaux de la collection de l’AGW. Des reproductions qui se retrouvent sur des sites tels que la promenade Riverside, Maiden Lane, le Théâtre Capitol, le terminus d’autobus et la succursale centrale de la Bibliothèque publique de Windsor.

« Nous travaillons avec le studio de médias interactifs Moment Factory de Montréal qui va créer une application mobile pour permettre aux résidents et visiteurs de participer à une chasse au trésor dans les rues de Windsor, un peu comme une carte interactive qui permettra de découvrir toutes les œuvres. L’application sera disponible au printemps », a conclu Mme Hinch.

La prochaine rencontre du Club Richelieu aura lieu le 16 février à l’occasion de la St-Valentin et du Mois de l’histoire des Noirs. L’invité sera Jacques Lehani Kagayo, président de la communauté congolaise de Windsor-Essex.

PHOTO – L’exposition Look Again! Outside propose des reproductions grandeur nature de neuf tableaux de la collection du Musée.