Le gouvernement de l’Ontario investit 59 millions $ dans la construction du nouveau Centre de traitement pour enfants de Chatham-Kent, ce qui aidera des milliers d’enfants ayant des besoins particuliers et leurs familles à accéder à des services de réadaptation, plus près de chez eux.

« La construction d’un nouveau centre de traitement pour enfants à la fine pointe à Chatham-Kent et dans les communautés avoisinantes est une autre façon pour notre gouvernement de s’assurer que les familles peuvent avoir accès à des services spécialisés, peu importe où elles vivent, a déclaré, le 29 juillet, Michael Parsa, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. »

La première pelletée de terre marque le début de la construction du nouveau bâtiment de 58 000 pieds carrés, entièrement accessible, qui remplacera le site actuel et offrira un espace plus grand et à la fine pointe de la technologie pour traiter un plus grand nombre d’enfants et de jeunes ayant des besoins spéciaux.

Le nouveau Centre de traitement pour enfants abritera une équipe de professionnels qui offrent une gamme de services spécialisés de réadaptation et de répit sous un même toit tels que l’orthophonie, l’ergothérapie, la physiothérapie, les services pour les enfants et les jeunes atteints de troubles causés par l’alcoolisation fœtale, l’audiologie, des services de répit et du Programme ontarien des services en matière d’autisme. Il servira également dans la planification des services pour les enfants et les jeunes ayant des besoins spéciaux multiples ou complexes.

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour le travail inlassable de notre communauté, des intervenants et des bailleurs de fonds qui a permis de faire du nouveau centre une réalité, a déclaré Donna Litwin-Makey, directrice générale du Centre de traitement pour enfants de Chatham-Kent. La pose de la première pierre est un incroyable pas en avant, et nous sommes ravis de partager cette étape clé avec notre communauté. »

Source : Gouvernement de l’Ontario

Photo (Facebook Michael Parsa). De gauche à droite : Donna Litwin-Makey, le député provincial de Chatham-Kent-Leamington Trevor Jones, Michael Parsa et le député provincial de Lambton-Kent-Middlesex, Steve Pinsonneault