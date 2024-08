Le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent et le Réseau-femmes du Sud-Ouest ont participé au barbecue annuel de la Police de Windsor destiné à souligner la diversité culturelle de la région. Il y avait des kiosques d’information sur les services disponibles localement et les organisateurs ont proposé plusieurs jeux et démontré qu’il est possible de vivre en français. L’objectif pour les deux organismes francophones était d’augmenter la visibilité de la francophonie à Windsor. La photo montre des intervenants du Réseau-femmes avec quelques cadets du Service de police de Windsor.

Photo (RFSOO)