Récemment, les gouvernements de l’Ontario et du Québec ont lancé un appel à projets dans le cadre de leur Accord de coopération et d’échanges en matière de francophonie. La période de dépôt des demandes de soutien est maintenant ouverte et se terminera le 16 juillet 2021.

Avec cette entente interprovinciale, l’Ontario et le Québec investissent ensemble jusqu’à 500 000 $ pour soutenir des projets communs qui encourageront le développement de la culture francophone, qui tireront parti des possibilités économiques et qui amélioreront la compréhension mutuelle entre les Québécois et les Franco-Ontariens.

« L’Accord entre les gouvernements du Québec et de l’Ontario en matière de francophonie témoigne d’une longue tradition de collaboration entre nos deux provinces, a déclaré Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l’Ontario. Ce programme contribuera à la vitalité de nos communautés francophones en Ontario et renforcera la coopération entre nos deux provinces. »

« Je suis fière de contribuer, par cette initiative commune, au renforcement des relations entre les Franco-Ontariens et les Québécois, dans des domaines prioritaires pour le gouvernement du Québec. À l’aube du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, j’invite les organismes du Québec et de l’Ontario à profiter de cette nouvelle occasion pour créer des collaborations qui feront progresser la francophonie et la langue française au Canada. Une francophonie canadienne forte, unie et solidaire bénéficie à tous! », ajoutait Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne du Québec.

Les projets doivent contribuer à la vie en français au Canada et être élaborés conjointement par un demandeur et un codemandeur de l’Ontario et du Québec. Ils devront être mis en œuvre avant le 31 mars 2022. Le comité de sélection examinera les projets de tous les secteurs, mais les initiatives liées au développement économique, à la culture, à l’éducation et au tourisme seront privilégiées.

Les demandes doivent être soumises via le site web du gouvernement du Québec. La période de dépôt des demandes est du 9 juin au 16 juillet 2021. Les projets devront être réalisés entre le 15 septembre 2021 et le 31 mars 2022. Les organismes franco-ontariens et québécois doivent s’associer pour élaborer un projet admissible et créer leur profil dans la Banque des partenaires sur le site du gouvernement du Québec.

Comme annoncé dans le budget 2021, l’Ontario investira annuellement 250 000 $ pendant trois ans pour soutenir des projets interprovinciaux dans le cadre de l’Accord de coopération et d’échanges Ontario-Québec en matière de francophonie, et le Québec s’engage à investir une somme équivalente à celle versée par l’Ontario pour le soutien de projets, ce qui portera l’investissement du Québec à 250 000 $ annuellement pour les trois prochaines années. La portion québécoise du financement est régie par le Programme d’appui à la francophonie canadienne du gouvernement du Québec.

SOURCE – gouvernement de l’Ontario

PHOTO (crédit: Facebook) – Sonia LeBel