L’équipe du Festival international du film de Windsor (WIFF) a annoncé que l’édition 2021 se produira pour une deuxième année consécutive sous les étoiles cet été. L’annonce a été faite la semaine dernière par le directeur général du WIFF, Vincent Georgie.

On se souviendra que le WIFF avait annoncé l’annulation du Festival au plus fort de la pandémie de COVID-19 en 2020, les organisateurs ayant choisi de tenter l’expérience d’un événement ciné-parc ayant pour thème « Le WIFF sous les étoiles ». Lors d’une conférence de presse au début du mois d’août, les organisateurs avaient placé des voitures antiques devant la rivière Détroit pour recréer l’atmosphère des années 1950, 1960 et 1970 qui a popularisé l’époque des ciné-parcs. Les détails de la programmation seront annoncés bientôt sur le site Web du WIFF et tous les films seront offerts en version originale pour toute la famille. Pour plus de renseignements, visitez le windsorfilmfestival.com.

(PHOTO: archives Le Rempart)