Après avoir été obligé d’annuler son camp d’été en 2020 à cause de la pandémie, une activité qui génère des revenus importants pour l’organisme, le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a annoncé récemment qu’il offrira son camp d’été à partir du 5 juillet.

« Grâce aux derniers efforts du gouvernement provincial, nous pourrons offrir de nouveau notre camp d’été bilingue, explique Valerie Hodgins, gérante des programmes subventionnés et communautaires pour le CCFWEK. Notre programme suivra tous les protocoles émis par la province et nous mettrons en place des procédures pour assurer la sécurité des enfants. »

Les parents doivent inscrire les jeunes pour huit semaines d’ici le 2 juillet et le camp sera offert du lundi au vendredi à l’école Saint-Antoine à Tecumseh. Les tarifs ont aussi été réduits à 20 $ par jour pour toute la durée du camp qui se terminera le 27 août.

« Afin de limiter la taille des groupes, nous aurons deux cohortes, ajoute Mme Hodgins. La première sera composée d’enfants de 4 à 7 ans, et la deuxième, de jeunes de 8 à 12 ans. Les élèves seront répartis dans différentes salles de classe et resteront avec les mêmes moniteurs pour les activités. Il n’y aura pas d’excursion, mais nous reprendrons les « vendredis du sourire » avec un film et du maïs soufflé en après-midi, ainsi que des journées thématiques amusantes tout au long de la semaine. »

Les enfants de 6 ans et plus devront porter un masque toute la journée au camp, et ceux de moins de 6 ans seront encouragés à en porter un, mais ce ne sera pas obligatoire. Une auto-évaluation de chaque enfant à son arrivée au camp le matin sera effectuée pour éviter toute possibilité d’éclosion de la COVID.

« Si un élève est malade, nous demanderons aux parents de le garder à la maison jusqu’à ce que l’enfant ne présente plus de symptômes pour une période de 24 heures, indique Mme Hodgins. Dans le cas où un participant commence à présenter des symptômes au camp, il sera renvoyé à la maison sur-le-champ. Il n’y aura aucun remboursement pour les jours de maladie de l’enfant. Cependant, un remboursement sera effectué si le camp doit être fermé en raison d’un cas confirmé de COVID-19. »

« Lors de l’arrivée de chaque enfant, les membres du personnel seront à l’entrée pour verser du désinfectant. Nous devons nous assurer que les mains de chaque participant soient propres. De plus, les employés vont remplir le formulaire de dépistage avec le jeune et prendront sa température avant d’entrer dans l’établissement. »

Ce sera tolérance zéro pour tout ce qui a trait au partage ainsi qu’à toute manipulation de matériel entre les jeunes. Les enfants auront des bacs individuels avec leurs propres matériaux qu’ils auront l’occasion de choisir avec des jeux éducatifs pour la semaine. Les bacs seront désinfectés à la fin de chaque journée.

« Les parents seront responsables de fournir à leur enfant au moins deux collations saines, un dîner et une bouteille d’eau pour la journée. Chaque enfant aura un espace désigné pour manger et qui sera nettoyé après les collations et le dîner. La distanciation physique de deux mètres sera également requise en tout temps », conclut la gérante de l’organisme.

Pour plus de renseignements ou pour réserver une place, téléphonez au 519 948-5545 entre 9 h et 16 h du lundi au vendredi.

PHOTO (archives Le Rempart) – Les enfants auront l’occasion d’exprimer leur créativité au camp d’été du CCFWEK.