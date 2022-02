Le gouvernement de l’Ontario améliore l’accès aux services pour les enfants et les jeunes ayant des besoins particuliers et leurs familles dans la région de Chatham-Kent et la région avoisinante en investissant dans un nouveau bâtiment de 55 000 pieds carrés pour le Centre de traitement pour enfants local. Le nouveau centre de traitement pour enfants permettra aux enfants et à leurs familles de bénéficier d’un soutien global et fournira l’espace supplémentaire nécessaire pour réduire les temps d’attente pour les services de réadaptation tels que l’orthophonie, la physiothérapie, l’ergothérapie et les services d’autisme.

« Notre gouvernement tient son engagement de construire d’importants projets d’infrastructure qui soutiennent des services modernes, accessibles et centralisés pour les enfants ayant des besoins particuliers, a déclaré Dre Merrilee Fullerton, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires. Le Centre de traitement pour enfants de Chatham-Kent sera un établissement ultramoderne qui soutiendra les familles et les enfants grâce à un modèle intégré de services centralisés ».

Une fois les travaux terminés, le bâtiment rassemblera une équipe de professionnels sous un même toit pour fournir un éventail de services et de soutiens spécialisés, notamment l’ergothérapie, la physiothérapie, l’orthophonie, les services d’autisme, l’audiologie, les services de relève, les services pour les enfants et les jeunes ayant des besoins particuliers multiples ou complexes, et les services pour les enfants et les jeunes touchés par le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale.

« Notre gouvernement s’est engagé à faire de la province un milieu de vie sûr et adapté pour tous les Ontariens, a déclaré Kinga Surma, ministre de l’Infrastructure. En investissant dans des projets comme la modernisation du Centre de traitement pour enfants de Chatham-Kent, nous offrons aux familles le support et les services complets dont elles ont besoin sous un même toit. Ce projet contribuera grandement à favoriser la santé, le bien-être et la croissance des enfants ayant des besoins spéciaux tout en leur donnant accès aux soins qui leur sont nécessaires et qu’ils méritent. »

Cet investissement dans le Centre de traitement pour enfants de Chatham-Kent fait partie de Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2021 : Bâtir l’Ontario. Le gouvernement a également annoncé récemment un financement supplémentaire de 240 millions $ sur quatre ans afin de réduire les listes d’attente et de renforcer la capacité des services d’intervention précoce et de réadaptation offerts aux enfants et aux jeunes ayant des besoins particuliers.

Le Centre de traitement pour enfants de Chatham-Kent offre actuellement des services à plus de 3 500 enfants et jeunes ayant des besoins particuliers. Dans le cadre de l’investissement récent du gouvernement de 240 millions $ sur quatre ans dans les services d’intervention précoce et de réadaptation, le Centre de traitement pour enfants de Chatham-Kent recevra 842 525 $ cette année pour l’aider à répondre à la demande croissante de ces services dans la collectivité.

« Les familles disent qu’elles ne savent pas où elles en seraient sans le Centre de traitement pour enfants de Chatham-Kent, car il a eu un impact positif considérable sur le fonctionnement et le développement de leur enfant. Un Centre de traitement pour enfants modernisé et agrandi réduira nos listes d’attente et fournira l’espace adéquat pour développer pleinement les compétences et les capacités des enfants ayant des besoins en matière de développement, de communication et de physique, afin qu’ils puissent participer avec succès à la communauté. Nous sommes ravis et très reconnaissants de l’engagement annoncé par le ministère aujourd’hui à l’appui de notre objectif de célébrer les capacités et de développer le potentiel », conclut Donna Litwin-Makey, directrice générale du Centre de traitement pour enfants de Chatham-Kent.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario