Enseignante agréée de l’Ontario, Édithe Fotso est enseigne le français langue seconde, soit des cours d’études sociales, sciences, histoire et géographie pour le Conseil scolaire catholique anglais de Windsor Essex. Elle a fait carrière surtout dans les écoles d’immersion, en plus d’avoir enseigné au niveau collégial en français et en anglais, notamment, au Collège Boréal.

Son expérience en milieu scolaire anglophone l’a motivée à vouloir faire davantage pour aider les élèves, parents ou familles immigrantes dans l’apprentissage du français.

« Ayant mesuré l’ampleur de la difficulté pour nos élèves et étudiants en langue française, je me suis donné pour défi personnel d’aider ces derniers à mieux communiquer. J’ai remarqué que la majorité des parents voulaient vraiment échanger en français et mieux comprendre les besoins de leurs enfants lors de rencontres parents-enseignant. L’élève est la seule personne qui parle quelques mots de français à la maison », mentionne Mme Fotso.

« Vivant à Windsor au sein d’une minorité francophone et ayant complété mon baccalauréat à l’Université Laurentienne en français, et mon baccalauréat en éducation à l’Université de Windsor en anglais, j’ai rencontré plusieurs personnes intéressées à améliorer leur communication en français. J’ai alors décidé de donner de mon temps les soirs et les fins de semaine pour rendre plus accessible notre belle langue française. »

L’autre motivation de Mme Fotso à faire cet effort, étant elle-même une immigrante francophone, est venu du fait que dans le Sud-Ouest ontarien, l’examen de TEF Canada, que les immigrants doivent passer dans le cadre des procédures d’immigration et de demande de citoyenneté pour attester de leurs connaissances linguistiques en français, n’est pas offert au niveau local.

« Personnellement, j’ai été témoin de cas où j’ai dû faire plusieurs voyages à l’extérieur de la ville ou de la province afin de passer un examen de français, raconte l’enseignante. C’est pourquoi je me suis associée à French Avenir North America dans l’idée de ramener ces tests ainsi que leur préparation sur place pour les communautés francophone et francophile locales. Nous encourageons notre public francophone et toute la communauté de vivre et de voir leurs rêves s’accomplir en français. »

French Avenir North America est un programme de tutorat offert surtout en ligne sur le site Internet Prepmyfuture.com basé en France avec lequel Mme Fotso a conclu une entente pour accéder aux ressources afin d’aider tous les apprenants à préparer leurs examens de français et surtout améliorer leurs connaissances de la langue de Molière pour toutes sortes de raisons, dont la recherche d’emploi.

« Notre avantage est que nous sommes très flexibles pour les heures et les apprenants, une fois inscrits, peuvent se connecter en tout temps. Comme administratrice, je peux voir leur évolution et ainsi déceler leurs difficultés, par exemple, s’il s’agit de les appuyer en expression écrite ou orale. De cette manière, nous programmons ensemble des séances de tutorat en français. Le site rend cela plus flexible car nous pouvons le faire autant en ligne qu’en personne », renchérit-elle.

Témoin au quotidien du manque de ressources francophones en lecture à Windsor, elle a voulu y apporter sa contribution. « Les besoins en lecture ont grandi et nous avons commencé à emprunter des livres en français, car la bibliothèque publique de Windsor qui prêtait des livres en français a fermé ses portes au début de la pandémie, ajoute-t-elle.

« Ce travail est fait de façon bénévole et pour mon amour de la langue française qui est ma première langue. Je le fais aussi pour aider les anglophones et les francophones qui ont de la difficulté à s’exprimer en français, et pour que ces personnes ne craignent plus de communiquer en français et surtout, qu’ils éprouvent du plaisir à le faire. »

Sa famille possède un magasin de produits africains au centre-ville de Windsor. « Mon père Théodore, un aîné originaire du Cameroun, passe la majorité de son temps à parler juste en français avec tout le monde qui s’y arrête. Cela crée une merveilleuse communauté francophone tous les jours de la semaine. Même les étudiants de l’Université de Windsor qui passent par là pour se rendre sur le campus s’arrêtent plus souvent pour les ressources en français qu’ils savent importantes pour eux, car nous y avons créé un espace où nous redistribuons des livres de français que les écoles n’utilisent plus.

« Nous encourageons nos apprenants à les apporter à la maison, surtout les fins de semaine pour les lire. Le but est vraiment de récupérer toutes les ressources francophones dont les écoles ne veulent plus afin de les recycler et de les rendre disponibles au reste de la communauté.

« Nous sommes beaucoup plus visibles avec le site Internet prepmyfuture et ses réseaux sociaux, les courriels, les groupes whatsapp, mais nous aimerions vraiment mettre en place notre propre site Internet ou un centre où les amoureux du français pourraient retrouver les ressources dont ils ont besoin le soir ou les fins de semaine. Mon but est de rendre la langue française accessible à tous! », conclut Mme Fotso.

PHOTO – Édithe Fotso