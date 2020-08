Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a reçu récemment une bonne nouvelle de la Société canadienne de la Croix-Rouge. Le CCFWEK a reçu l’approbation d’une subvention de 100 000 $ pour son projet Soutien des francophones durant la COVID-19.

Le but de ce projet est d’améliorer l’accès d’environ 1000 francophones en milieu minoritaire aux services de soutien dont ils ont besoin grâce à l’aiguillage d’un navigateur. Des initiatives viendront pallier les lacunes identifiées en termes de sécurité alimentaire et de soutien à la nutrition, de soutien psychosocial et à la santé mentale, telle la distribution de nourriture et de vêtements, ainsi que des séances de counseling.

Didier Marotte

« Nous connaissons un grand nombre de familles dans le besoin et nous avions reçu les grandes lignes du programme de la Croix-Rouge qui avait demandé au Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) en français de notre région s’il était possible de recevoir des demandes d’organismes francophones, explique le directeur général du CCFWEK, Didier Marotte. Nous nous sommes dit que nous répondions aux exigences du programme et nous avons envoyé une demande. Nous sommes très heureux de recevoir cette subvention qui répondra à plusieurs besoins dans notre communauté. »

Les fonds aideront à atténuer les impacts de la COVID-19 en aidant les populations vulnérables à naviguer un système qui fonctionne en anglais. La COVID-19 et le confinement ont exacerbé les difficultés et le stress liés à l’intégration dans notre milieu tout comme l’anxiété résultant de l’obligation de vivre confinés dans de petits logements avec une famille nombreuse. Cela soutiendra notamment les personnes à faible revenu ou vivant dans la pauvreté, les nouveaux arrivants ainsi que les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

« Le budget prévoit un appui en bien-être et santé mentale, ajoute M. Marotte. L’idée est d’avoir un professionnel de la santé (travailleuse sociale) disponible durant quelques mois qui appuiera une quantité de familles directement, et une navigatrice en santé et bien-être que les clients pourront rejoindre pour se faire orienter vers les services dont ils auront besoin. Une forme de point de référence. Pour cette partie du programme, nous travaillons étroitement avec les RLISS, l’Entité de planification des services de santé en français Érié-St. Clair/Sud-Ouest et le programme Bonjour Welcome qui publie sur le site de l’ACFO WECK une page santé, entre autres. »

M. Marotte indique qu’une grosse partie du budget (68 300 $) sera une aide directe au bénéficiaire qui se feront remettre une carte-cadeau qui leur permettra de se procurer des produits essentiels, que ce soit de la nourriture ou autres produits hygiéniques et pharmaceutiques.

« La paroisse Saint-Jérôme nous a déjà avisé que 150 demandes d’aide ont déjà été reçues, ainsi que d’autres groupes ethnoculturels. La clientèle qui fréquente le Centre d’orientation pour adolescents ainsi que d’autres familles identifiées par nos travailleurs en établissement dans les écoles de la région seront d’autres bénéficiaires de ce programme. Nous visons la mi-août ou la fin août pour offrir ces services, et la fin novembre pour compléter la distribution et l’aide aux familles dans le besoin. La distribution de masques faisait partie de cette demande et nous avons déjà distribué 350 masques dans la communauté. Si nous pouvons apporter un peu de soulagement pour ces familles, offrir des services et programmes destinés aux groupes vulnérables et aux personnes exclues socialement afin qu’aucune d’entre elles ne soit laissé pour compte, ce sera mission accomplie », conclut le directeur général.