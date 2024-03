Alexia Grousson

Le premier Salon des entrepreneures de la région organisé par le Réseau-femmes du Sud-Ouest de l’Ontario (Réseau-femmes) a eu lieu le 9 mars au Collège Boréal.

La députée de Windsor-Ouest, Lisa Gretzky, et le député de Windsor-Tecumseh, Andrew Dowie, ont ouvert la programmation de cette journée avec une allocution de bienvenue.

Deux ateliers se sont ensuite enchaînés. Le premier avec Fairouze Touni, agente de développement économique pour la Société économique de l’Ontario, abordait les subventions et les ressources disponibles pour les femmes entrepreneures.

La seconde activité était le témoignage de Sarah Barrette, une entrepreneure de la municipalité qui a réussi. Cette mère de quatre enfants est propriétaire de She’s Hercules, un espace de bien-être dédié aux femmes.

« Mme Barrette a expliqué comment elle parvient à gérer sa vie entre son entreprise et sa famille, et comment elle a réussi à se faire un nom et une place dans un milieu d’hommes », commente Medleen Menelas, coordonnatrice des projets au Réseau-femmes.

Les participantes ont eu l’occasion de réseauter, de socialiser et de découvrir les 19 kiosques de femmes entrepreneures de la région.

Il y avait des entreprises dédiées à la restauration, à la mode, aux cosmétiques, bijoux, coiffure, ainsi que des entreprises de services, dont une compagnie proposant des formations aux femmes des communautés minoritaires.

Une activité interactive bilingue a également eu lieu. Il s’agissait d’une discussion animée par Mme Touni au cours de laquelle il a été question de l’équilibre travail-famille.

« Bon nombre de participantes ont soulevé la problématique du manque d’équilibre. Souvent, elles ne sont pas capables de dire non et des déséquilibres se créent à plusieurs endroits dans leur vie. Il en résulte qu’elles se sentent soient trop fatiguées, soient coupables. Plusieurs d’entre elles ont partagé leurs idées. C’était très intéressant », resume Mme Menelas.

En après-midi, deux autres ateliers ont pris place. Eiffey Adou, coach en exploration de carrière au Collège Boréal, a développé le thème des stratégies de réseautage efficaces. Elle a expliqué comment comment aborder quelqu’un, comment créer un lien et elle a proposé des outils pour y parvenir. Ensuite, elle a demandé aux participantes de se mettre en petits groupes et de mettre en pratique ce qu’elles venaient d’apprendre.

Quant à Isabelle Stein, gestionnaire renforcement des capacités à ImpactON, elle a abordé le développement d’une entreprise en Ontario et a expliqué toutes les étapes à suivre.

« Nous sommes très fières de ce premier salon sur l’autonomie des femmes dans l’entrepreneuriat car nous avons dépassé les cibles que nous nous étions fixées. Plus de 145 personnes y ont participé et de nombreuses femmes nous ont demandé si ce Salon pouvait devenir une activité annuelle. Nous espérons que ce sera possible », conclut Medleen Menelas.

Avant de partir, chaque femme a reçu une boîte-cadeau contenant une rose, un cahier, un stylo, une pince à cheveux, une bougie, un masque pour soin de visage et une trousse pour faire pousser des fines herbes.

Photo (Réseau-femmes) : Le Réseau-femmes a connu du succès avec le Salon des femmes entrepreneures.