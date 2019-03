C’est une première dans la région de Windsor-Essex : un atelier organisé par l’ACFO Stormont, Dundas et Glengarry en partenariat avec l’ACFO-WECK est destiné aux jeunes de 12 à 18 ans des écoles francophones. Quatre élèves et une bénévole ont participé à cette formation de deux jours qui a lieu dans les locaux du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent les 22 et 23 mars.

L’essentiel de cet atelier vise à développer les talents cachés chez ces adolescents et leur expliquer les principes de base de l’humour. Ils apprennent également comment rédiger des textes qui font rire en ayant recours à la comparaison, à des jeux de mots, voire l’exagération. Les techniques et étapes de préparation d’un numéro ainsi que des procédés humoristiques devant un auditoire font partie de la formation.

« Une blague se construit. Être humoriste, c’est comprendre qu’il y a beaucoup de travail. L’humour c’est drôle, mais c’est aussi sérieux », explique Marie-Line Pitre, la formatrice venue de Montréal. Motivés, les jeunes ont rédigé au terme de la formation un numéro d’environ cinq minutes sur un sujet de leur choix avant de le pratiquer.

Le travail d’écriture est exigeant. C’est pour cette raison qu’avant la date butoir de la compétition, Mme Pitre continuer son coaching personnalisé d’une heure par semaine afin que leurs textes soient prêts avant le concours régional de LOL – Mort de rire du 26 avril prochain à Barrie.

Les jeunes artistes en formation sont unanimes pour reconnaître qu’ils ont du talent pour faire rire leurs camarades et même des membres de leurs familles pour certains dont Gaspar Lazure qui revient sur les circonstances de sa participation:

« C’est bizarre, raconte-t-il. J’étais en train de faire le clown à table et mes parents m’ont annoncé qu’ils ont trouvé pour moi un concours humoristique pour développer des blagues et apprendre à faire rigoler les autres. L’idée m’a beaucoup plu! »

Théo Bonnament affirme avoir appris plusieurs manières de faire des blagues et rêve même d’une carrière dans le domaine. « Au début, j’avais du mal à trouver des idées et grâce à la formation, elles viennent beaucoup plus facilement maintenant », admet-il.

Cette formation a aussi vu la participation d’une bénévole, Gertrude Kovacs, qui s’est taillé une bonne place d’humoriste dans sa communauté. Elle est venue encourager et soutenir ces jeunes à qui elle demande de « donner le meilleur d’eux-mêmes une fois sur scène devant public. On a besoin de ces jeunes-là dans la francophonie parce que nous n’en avons pas beaucoup ».

Céline Baillargeon-Tardif, gestionnaire du Concours LOL-MDR, avait fait le déplacement jusqu’à Windsor pour se rendre compte du déroulement de la formation. Elle a indiqué que cette initiative a vu le jour en septembre 2014 dans la région de Stormont, Dundas et Glengarry et, qu’à l’heure actuelle, plus de 300 élèves francophones de l’Ontario y participent.

PHOTO: Les humoristes en herbe travaillent leur texte aux côtés de Marie-Line Pitre, humoriste et animatrice de l’atelier.

SOURCE: Gabriel Nikundana