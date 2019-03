L’équipe de Rayonnement communautaire du Conseil scolaire catholique (Csc) Providence a tenu sa première conférence communautaire du deuxième semestre au Central Park Athletics à Windsor. Cette activité a eu lieu le 20 mars dernier, Journée internationale de la Francophonie.

Les élèves du cours de civisme et citoyenneté de 10e année des écoles secondaires catholiques l’Essor et E.J. Lajeunesse ont eu la chance de rencontrer les différents représentants des organismes francophones de la région de Windsor-Essex et de discuter de projets avec eux.

Quelques jours avant la conférence, les jeunes ont réfléchi sur les besoins qui les touchaient le plus dans la communauté et ont choisi un organisme de la liste qui leur avait été partagée. Puis, chaque groupe a passé presque deux heures avec l’organisme de son choix, afin d’élaborer un plan d’action qui pourrait voir le jour dans les prochains mois.

Les associations et groupes communautaires participants à cette initiative du Csc Providence sont l’ACFO WECK, le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent, le Réseau-femmes, le YMCA, Service Canada, Épelle-moi Canada, Place du partage, le Windsor International Film Festival, le Club Richelieu Windsor, l’UCFO, l’Entité 1 de planification des services de santé en français, CBEF (Matins sans frontières), le Comité local en immigration francophone et le Conseil diocésain de l’organisme catholique canadien pour le développement et la paix.

Au cours des deux sessions, les quelque 135 élèves ont concocté une vingtaine de projets qui pourraient se réaliser dans la communauté francophone. Des projets pour et par les jeunes avec l’expertise des intervenants communautaires. Cette nouvelle initiative du Csc Providence et de la Construction identitaire se veut un outil de collaboration entre les partenaires afin d’élargir l’espace francophone en dehors des murs de l’école. Elle donne une voix aux jeunes auprès de la communauté et de ce fait, créer un réseau francophone intergénérationnel. Ce rassemblement des jeunes avec la communauté sera répété ailleurs dans le Sud-Ouest où sont situées les écoles secondaires du Csc Providence.

SOURCE: Carole Papineau, agente de liaison communautaire Windsor-Essex au Csc Providence.

PHOTO (courtoisie de Valerie Hodgins): Quelques élèves rencontrent Didier Marotte, directeur général du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent