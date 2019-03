Une visite à l’exposition temporaire Egypt : Gift of the Nile au Musée Chimczuk démontre la manière dont vivaient les Égyptiens pendant plusieurs siècles avant l’ère chrétienne. De la religion à la construction en passant par les hiéroglyphes, les visiteurs découvrent la richesse de la civilisation égyptienne par le biais de sarcophage, bijoux, perles et quelques outils ayant servi à l’édification des célèbres pyramides.

Le sarcophage, maillon central de cette exposition, est une copie conforme à l’original qui est conservé au Musée royal de l’Ontario à Toronto. Sa reproduction ne vise qu’à garder l’originalité de l’œuvre qui risquerait d’être endommagée une fois entraînée dans de multiples voyages.

« C’est difficile de le transporter d’un musée à un autre. C’est aussi un respect du corps venu d’Égypte. Si vous n’êtes pas archéologue, il est difficile de savoir s’il s’agit d’une reproduction ou pas », explique Nicole Chittle, recherchiste au musée de Windsor.

Selon les organisateurs de l’exposition, le processus de momification dure à peu près 70 jours. Le corps est trempé dans un bain de sel pour mieux le conserver. Dans le sarcophage en verre se trouve la momie d’une femme égyptienne, ayant vécu au IXe siècle avant l’ère chrétienne. Du nom de Djedmaatesankh, elle est morte vers l’âge de 35 ans à la suite d’un abcès dentaire. Elle était musicienne au Temple d’Amun, explique Nicole Chittle,

Plus de 400 personnes sont venues contempler cette richesse de la civilisation égyptienne. Elles ont appris comment les anciens Égyptiens concevaient la vie d’au-delà par le biais de leurs nombreux dieux et déesses. Elles y ont trouvé également des objets qui les renseignent sur leur mode de vie : les tenues vestimentaires, les diverses parfums, le maquillage, l’éducation et la vie en famille.

« Cette exposition attire beaucoup de gens parce qu’elle est différente de l’histoire locale de Windsor, ajoute Mme Chittle. Elle revêt un cachet éducatif. »

Lors de notre passage au musée, Mike Lapointe suivait pas à pas sa fille de 7 ans. Un carnet et un crayon à la main, à la chasse du trésor, elle lisait tout et ne cessait de questionner son père chaque fois qu’elle passait devant un objet exposé.

« Elle a beaucoup aimé les divers artefacts. Elle s’intéresse énormément à l’histoire des autres pays », explique Mike Lapointe sans perdre de vue sa fille très excitée dans le Musée Chimczuk.

« Cette exposition temporaire connaît un succès populaire et des visites scolaires, dont les écoles françaises puisque tout est bilingue, ont bénéficié de tours guidés », confirme Nicole Chittle.

Pour ceux qui désirent visiter Egypt : Gift of the Nile, l’exposition se termine le 26 mai prochain.

PHOTO: La réplique du sarcophage de Djedmaatesankh, musicienne égyptienne

SOURCE: Gabriel Nikundana