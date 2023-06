Quatre écoles du Conseil scolaire catholique (Csc) Providence ont mérité récemment une certification d’écoles saines de l’Association pour la santé et l’éducation physique de l’Ontario pour l’année scolaire 2023-2024. Avec cette désignation, l’Association reconnaît les efforts continus des écoles participantes à favoriser la santé et le bien-être des élèves, du personnel scolaire et de l’ensemble de la communauté scolaire. Les écoles Saint-Antoine (Tecumseh), Saint-Francis (Tilbury) et Sainte-Thérèse (Windsor) ont obtenu une certification de niveau or alors que l’Essor (Tecumseh) se démarque avec une certification de niveau argent.

Cette année, les élèves de Saint-Francis ont participé à de nombreuses activités qui ont veillé à leur bien-être ainsi qu’à leur sentiment d’appartenance et d’inclusion. L’obtention de la certification de niveau or reconnaît les efforts mis de l’avant pour renforcer leur climat scolaire positif ainsi que la qualité de vie à l’école.

L’équipe école a tenu un rôle important pour renforcer les liens entre les élèves et les adultes de l’école et développer la curiosité, l’ouverture d’esprit, l’empathie et les échanges entre les membres de la communauté scolaire de Saint-Francis.

La santé mentale étant au coeur des priorités du Csc Providence, les élèves de l’école Sainte-Thérèse ont également voulu apporter un impact positif sur le bien-être et la qualité de vie des élèves de la maternelle à la 12e année.

Ainsi, en partenariat avec les élèves de l’Essor, l’école a entre autres lancé une campagne d’affiches inspirantes afin de favoriser la santé mentale au quotidien et créer des conditions favorables au mieux-être des jeunes. Le succès de cette initiative a été rendu possible grâce à l’engagement essentiel et l’effort collectif des élèves des paliers élémentaire et secondaire.

À l’école Saint-Antoine, en plus de poursuivre les nombreux programmes remarquables déjà en place tels que le programme de collations saines et le jardin communautaire, l’école a mis en oeuvre plusieurs initiatives sur la santé mentale, l’alimentation saine et les activités physiques. Ces dernières ont permis aux élèves d’adopter de saines habitudes de vie au quotidien et se sont avérées des outils efficaces pour favoriser leur réussite éducative.

Ayant obtenu cette certification l’année dernière, l’Essor a poursuivi ses efforts sur les apprentissages dans le domaine de la santé mentale. Les nombreux partenariats avec les agences externes et les écoles élémentaires ont donné l’occasion aux élèves de découvrir et d’explorer les services disponibles dans la communauté. L’école attribue l’obtention de sa certification argent aux activités qui sont planifiées par et pour les élèves, et au soutien offert par les membres du personnel pour répondre de façon explicite aux besoins de la communauté scolaire.

Source : Csc Providence

Photo : Des élèves de Ste-Thérèse produisent une affiche inspirante.