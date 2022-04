Le Concours régional d’Épelle-Moi Canada pour les régions de Windsor-Essex et Chatham-Kent a eu lieu le 26 mars à l’École internationale Académie Ste-Cécile de Windsor. Les jeunes participants provenant des écoles du secteur se sont affrontés pour gagner leur laisser-passer pour le championnat national des cycles primaire, moyen et intermédiaire qui aura lieu le 29 mai dans la région de Toronto.

La journée a d’abord commencé avec l’interprétation de l’hymne national et de la chanson thème d’ÉMC, Si tu aimes le français. L’avant-midi était réservé aux compétitions des cycles primaire et moyen, et l’après-midi aux compétitions du cycle intermédiaire, suivi de la remise des prix et d’une petite réception.

« Il y avait moins d’écoles et moins de participants cette année à cause de la COVID-19, les parents n’étaient pas encore prêts totalement à revenir en présentiel, confirme Guy Hopogap, co-président du secteur Windsor-Essex. Les élèves n’ayant pas participé en personne depuis plus de deux ans, il y avait un certain manque d’intérêt. Nous sortons d’une pandémie difficile, mais nous reprenons tranquillement les activités. Je pense que dès l’année prochaine, nous serons plus en mesure de soutenir les enfants dans la préparation du Concours d’épellation. Je remercie les bénévoles pour leur soutien et l’Académie Ste-Cécile qui nous ont gracieusement offert les locaux. Nous en avons fait une grande fête pour la francophonie. Tous les jeunes étaient contents et satisfaits d’y avoir participé. »

Des soirées sociales en ligne et deux pratiques en présentiel ont eu lieu au cours des derniers mois pour permettre aux jeunes de socialiser en français avec des défis autour des mots (Épellation, débats et poésie). D’autres compétitions auront lieu en ligne pour les parents et les enfants qui préféraient participer de façon virtuelle en juin sur le campus immersif d’ÉMC. Les trois premiers finalistes de chaque région iront à Toronto pour la grande finale nationale.

Gagnants pour Windsor-Essex et Chatham-Kent:

Cycle primaire (6 à 8 ans):

– 1ère place: Olivier Cadotte, école Monseigneur-Jean-Noël

– 2e place: Vika Nino, école Monseigneur-Jean-Noël

– 3e place: Vera Nino, école Monseigneur-Jean-Noël

Cycle moyen (9 à 11 ans)

– 1ère place: Anne-Christelle Hopogap, école Georges-P.-Vanier

– 2e place: Madelyn Keen, école Georges-P.-Vanier

– 3e place: Zane Bassam, école Sainte-Thérèse

Cycle intermédiaire (12 à 14 ans)

– 1ère place: Gabriel Abidakun, école Georges-P.-Vanier

– 2e place: Taya Okwudire, Roeper School, Michigan, États-Unis

– 3e place: Serge Hopogap, école Georges-P.-Vanier

Crédit photos : Tom Sobocan

PHOTO : Anne-Christelle Hopogap (au centre) a remporté la première place du cycle moyen