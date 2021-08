Le 13 août dernier, le maire de Windsor, Drew Dilkens, accompagné du conseiller du quartier 5, Ed Sleiman et de la présidente-directrice générale d’Enwin Utilities, Helga Reidel, ont participé à l’inauguration officielle du parc de l’avenue George et du réservoir souterrain.

Cet investissement de 22,1 millions $ contribue à augmenter la capacité de stockage de l’eau potable de Windsor et à redonner vie à un vieux site récréatif.

Le nouveau réservoir souterrain ajoute 35 mégalitres à la capacité de stockage d’eau potable de la municipalité, assurant un approvisionnement continu et abondant en eau propre et saine pour les résidents.

Ainsi, cette quantité d’eau additionnelle représente l’équivalent de 14 piscines de taille olympique et pourra fournir en moyenne de l’eau pour environ 150 000 personnes, ou approximativement 60 000 maisons résidentielles par jour.

Auparavant, Windsor ne possédait qu’un seul bassin pour entreposer l’eau potable, un réservoir de 70 mégalitres situé à la station d’épuration Albert H. Weeks. Le nouveau réservoir de l’avenue George augmente donc la capacité de stockage de 50 % et ajoute l’élément de sécurité d’avoir un réservoir additionnel en cas d’urgence.

Windsor Utilities Commission a aussi contribué au projet de la Ville en injectant 1,2 million $ pour redévelopper le parc de l’avenue George, un site récréatif de 6,2 acres situé au coin de la rue Wyandotte Est et de l’avenue George.

Cette revitalisation inclut un nouveau terrain de jeux thématique, 610 mètres de sentiers en béton, un terrain clôturé de ballon-panier recouvert d’une surface en caoutchouc, un abri avec deux tables à pique-nique, 195 nouveaux arbres, 8 bancs et un stationnement pavé pouvant accommoder 16 voitures.

« Comme nous vivons une croissance sans précédant à Windsor, il est vital d’étendre et d’améliorer les services municipaux qui maintiennent une qualité de vie élevée et rendent notre communauté enviable, explique le maire Drew Dilkens.

« C’est exactement ce que la municipalité et Windsor Utilities Commission ont accompli avec la construction du parc et du réservoir de l’avenue George. Ensemble, nous avons redonné vie à un vieux parc et sécurisé notre approvisionnement en eau potable pour faire face aux besoins grandissant de notre communauté pour les années à venir. »

« La remarquable transformation de ce parc valait certainement la peine d’attendre, ajoute le conseiller municipal du quartier, Ed Sleiman. Les résultats sont formidables et donnent aux résidents du quartier un nouvel endroit inclusif et invitant pour jouer, faire de l’exercice et se détendre dans l’un des plus beaux espaces verts de Windsor. Je remercie la Ville et la Windsor Utilities Commission d’avoir travaillé ensemble pour faire de cette vision d’un parc revitalisé une réalité. »

PHOTO (crédit: Drew Dilkens) – Le nouvel espace est sécuritaire et invitant pour les familles.

SOURCE – Ville de Windsor