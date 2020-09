Michel Bénac et son groupe LGS (Le Groupe Swing) étaient en spectacle le jeudi 24 septembre à Tilbury dans le cadre des festivités du Jour des Franco-Ontariens organisées par le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK), L’ACFO WECK, le Conseil scolaire catholique Providence, Desjardins et le Centre communautaire de Chatham-Kent La Girouette.

Cet événement était présenté au ciné-parc The Boonies avec, en première partie, une prestation du groupe Bigg Wiggle de Windsor. Une scène était montée sous l’écran géant du ciné-parc et ce spectacle était diffusé en direct sur les ondes du 95,7 FM afin de permettre aux participants de rester dans leur voiture pour respecter la distanciation sociale. Une formule qui a semblé plaire à l’auditoire pour la qualité du son et la sécurité sanitaire.

Reconnue partout au Canada comme « les arnaqueurs de la musique traditionnelle », la formation LGS unique transforme la chanson folklorique canadienne-française en y ajoutant des saveurs de musique pop américaine. De plus, le groupe n’a pas manqué, fidèle à sa réputation, de dépenser beaucoup d’énergie sur scène et de transmettre sa fierté et son amour de la communauté franco-ontarienne.

« On est bien content, explique le leader du groupe Michel Bénac. Les gens qui sont venus ce soir étaient complètement fous et heureux d’être avec nous, ils klaxonnaient après chaque chanson. Une belle expérience inoubliable et modelée à notre réalité. À chaque fois que l’on vient dans le sud de la province, la fierté est tellement forte que cette énergie renouvelle la nôtre. Ce fut culturellement nourrissant pour moi. »

Après plus de 20 ans de carrière pour le groupe LGS, ce spectacle style ciné-parc est-il l’un des derniers de la tournée d’adieu Le Grand Salut annoncée à l’automne 2018? Nous avons posé la question à l’artiste franco-ontarien. « En 2019, après avoir connu notre plus grosse année en carrière avec deux numéros un sur le palmarès radiophonique, un nouvel intérêt pour LGS nous a motivés, ajoute M. Bénac. Nous avons donc mis la tournée Le Grand Salut sur la glace et décidé de continuer pour un bout de temps, essayer peut-être de nous rendre à 25 ans de carrière. On s’en est d’ailleurs rendu compte ici à Tilbury que toute une génération nous suit depuis deux décennies. Nous sommes chanceux d’avoir un impact sur le public francophone de tous âges. »

Le groupe présentait deux autres concerts dans le cadre des festivités du Jour des Franco-Ontariens, le 25 septembre à St. Catharines et le lendemain à Ottawa. « Nous préparerons par la suite un vidéoclip pour notre nouveau single radio Comme les 80’s que nous avons interprété pour la première fois ici, à Tilbury.

Puis nous retournerons en studio pour enregistrer deux nouvelles chansons qui sortiront en février 2021. L’année prochaine, nous sortirons notre cinquième album qui regroupera toutes nos chansons écrites depuis 2018 », conclut Michel Bénac.