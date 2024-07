Alexia Grousson

Pour une deuxième année, la paroisse Saint-Jérôme a célébré la Saint-Jean-Baptiste le dimanche 23 juin, avec un après-midi récréatif qui a rassemblé une centaine de personnes.

L’activité a commencé dès le matin par un accueil chaleureux des participants à la messe des familles dite par le père Chris Gillespie.

Le point culminant de la journée a été le pique-nique communautaire après la messe. « Le comité social de la paroisse avait généreusement préparé un mélange de mets à partager. Ces plats étaient issus de divers pays, ce qui a créé un buffet riche et varié », commente Line Stallard, agente pastorale.

La météo clémente a permis aux participants d’utiliser des barbecues à l’extérieur. Les cuisiniers ont ainsi préparé des hot dogs et des hamburgers pour les plus gourmands.

Des jeux et des activités pour les enfants étaient offerts sur le terrain de la paroisse afin que tous puissent profiter du beau temps. Ils se sont amusés pleinement avec les ballons et les jeux gonflables.

Pendant ce temps, les adultes se sont retrouvés dans la salle communautaire. Ce moment de détente a permis aux paroissiens d’échanger et de partager leurs impressions sur les activités de l’après-midi et, plus largement, sur l’année écoulée.

« L’après-midi, et plus particulièrement le pique-nique, ont été un grand succès. Nous avons eu une merveilleuse Saint-Jean-Baptiste. Grâce à la générosité de tous, cette activité a été marquée par la joie, le partage et la convivialité, des valeurs essentielles à la vie communautaire. C’est la deuxième année que nous célébrons la Saint-Jean sous ce format et nous voudrions en faire un événement annuel », conclut Line Stallard.

La journée, qui s’est clôturée par des remerciements envers les participants et les bénévoles, a également souligné l’importance de ces moments de convivialité pour renforcer les liens au sein de la communauté paroissiale.

Photo (Paroisse Saint-Jérôme): Les jeunes ont profité du jeu gonflable.