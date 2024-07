Olaïsha Francis

Chaque année, le Centre multiculturel de Windsor-Essex organise le Carrousel des nations pour célébrer la diversité culturelle qui enrichit la collectivité et réaffirme l’engagement en faveur de l’équité, de l’inclusion et du respect mutuel. Une initiative importante pour la région. Cependant, selon Cédric Armel du Village africain, les pays d’Afrique sont sous-représentés.

Pour la première fois cette année, le Village africain a organisé son propre carrousel éblouissant de couleurs sur le thème « Saveurs africaines ». Pendant trois jours, du 21 au 23 juin, huit pays ont été mis en valeur pour faire découvrir leurs cultures et leurs saveurs aux Occidentaux. Les pays représentés étaient le Cameroun, le Nigéria, le Libéria, le Soudan du Sud, le Burundi, l’Éthiopie, le Rwanda et le Kenya.

L’association a eu le privilège de recevoir plusieurs invités dont le maire de Chatham, Darrin Canniff, accompagné de son épouse. Les visiteurs ont savouré une gamme variée de plats traditionnels africains et découvert le patrimoine culinaire du continent.

« Cet événement a été une célébration extraordinaire représentant la diversité et la richesse des cultures africaines. Pendant trois jours, le Village africain a été animé par une série d’activités captivantes, incluant des démonstrations culinaires, des danses et des expositions d’art et artisanat. Cette initiative a attiré un grand nombre de personnes et a été un moment privilégié de partage et d’exploration pour tous », raconte Cédric Armel.

Des vendeurs d’artéfacts, un groupe de danse du Soudan du Sud, des tambourinaires du Cameroun et bien d’autres y étaient pour représenter leur pays.

« Grâce à ces journées, les Africains de la région se sont remémorés avec nostalgie les délicieux plats typiques de leur pays d’origine, ranimant ainsi les arômes et les souvenirs de leur enfance. Cela leur a même donné l’occasion de goûter les nouvelles saveurs de leur continent », conclut M. Armel.

Photo : Des performances vibrantes ont rythmé le festival.