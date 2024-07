Alexia Grousson

Le Club Richelieu Windsor a profité du rendez-vous du 14 juin au Serbian Centre pour coupler deux activités : son souper mensuel et l’assemblée générale annuelle de l’organisme.

Une vingtaine de personnes étaient présentes dont Rina Michaud, la responsable de la tenue des livres pour le Club et la Résidence Richelieu inc. Mme Michaud a été chaleureusement remerciée avec un bouquet de fleurs pour tout le travail accompli.

Puis, le président sortant Alphonse Ngolo a remercié les membres Richelieu et ceux du conseil d’administration (CA) : « Soyez salués par tous les francophones de la région pour qui vous consacrez votre précieux temps de manière bénévole. Grâce à vous, ils peuvent bénéficier de nombreux services dans leur langue. Mes félicitations vont aussi à tous les membres du Club qui ne cessent de le rendre viable et qui en font l’un des clubs ayant le plus grand nombre de membres au Canada. »

Côté activités, les membres du Club n’ont pas chômé. En plus des soupers mensuels, les administrateurs ont assisté aux remises de diplômes et bourses des écoles secondaires l’Essor, E.J. Lajeunesse, Sainte-Trinité et de Lamothe-Cadillac.

Grâce aux fonds recueillis par le biais du bingo, le CRW a aussi offert des bourses aux étudiants du Collège Boréal et de l’Université de Windsor. L’organisme a également apporté une aide financière aux écoles élémentaires Saint-Edmond et Saint-Jean-Baptiste pour des voyages de fin d’année.

Dans un même élan, le conseil d’administration poursuit ses contacts avec l’Université de Windsor pour la création d’une section jeunesse pour former la relève du Club.

Au cours de la dernière année, des membres Richelieu ont participé aux fêtes organisées par les associations francophones locales, notamment celles du Burundi, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du CCFWEK, de l’ACFO WECK et du Collège Boréal.

Dans une réflexion approfondie sur la pérennisation du Club, un nouveau prix a été proposé, celui de la famille Richelieu, qui a été remis à la famille Vigneux. « Cette distinction est une reconnaissance pour toute famille qui s’engage à la sauvegarde du français. La deuxième édition de ce prix aura lieu au cours du Bal des présidents et des directions générales le samedi 14 décembre », relate M. Ngolo.

Pour rendre le Club plus dynamique, le conseil de direction ne ménage aucun effort pour rejoindre davantage la jeunesse francophone de la région. « Par le biais d’activités diversifiées, nous allons toucher plus de jeunes. C’est pour cette raison que nous souhaitons relancer le Concours d’art oratoire en 2025 », conclut Alphonse Ngolo.

Pour l’année 2024-25, les administrateurs resteront les mêmes : Alphonse Ngolo, Tom Sobocan, Raymond Vigneux, Élise Mboyo, Léon Hajingabo et Audace Ndayishimiye. Leurs fonctions officielles au sein du conseil seront annoncées prochainement.

Photos (Tom Sobocan) : De gauche à droite : Henry Constant, Donald et Lisette Lassaline, Michel et Diane Gravel, Rina et Donald Michaud