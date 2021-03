Depuis 18 mois maintenant, les paroisses du diocèse de London sont en phase de consultations dans le but de restructurer leurs services et les tâches de ses prêtres et aumôniers. Dans la région de Windsor, le sort des paroisses Saint-Jérôme, Sainte-Anne de Tecumseh, St-Simon et St-Jude à Belle Rivière, ainsi que Bon Pasteur à Lakeshore est maintenant connu.

À partir du 5 juillet prochain, les quatre paroisses feront maintenant partie de la famille de paroisses catholiques Windsor-lac Ste-Claire. Plus de 6200 familles catholiques enregistrées sont concernées par cette restructuration qui est l’aboutissement de discussions lancées en 2014 par Monseigneur Fabbro. À l’époque, il avait lancé l’idée de trouver de nouvelles façons de gérer les paroisses, de rejoindre les paroissiens étant donné qu’il prévoyait une pénurie de prêtres d’ici 2025 avec les nombreuses retraites.

« En 1991, il y avait 178 prêtres actifs dans le diocèse de London, explique le père Patrick Bénéteau, curé des paroisses Saint-Jérôme et Sainte-Anne. Il n’en restera plus que 65 en 2025. Cette restructuration est liée directement à la pénurie de prêtres, un phénomène qui touche toutes les communautés religieuses à travers le pays. »

Dans le feuillet paroissial du 21 mars, il est écrit : « Grâce à l’aide de nos paroissiennes et paroissiens, ainsi que la prière, le discernement et les discussions des représentants de nos quatre paroisses qui forment notre équipe de transition, nous sommes heureux de vous annoncer le nom de notre nouvelle famille de paroisses : Famille de paroisses catholiques Windsor-lac Ste-claire. Chaque paroisse conservera son nom et son identité, mais ensemble, nous sommes unis de la ville de Windsor tout au long des rives du lac Ste-Claire. »

Selon le père Bénéteau, la vision « est de créer une collaboration familiale, de travailler ensemble pour l’unité et le bien-être de la famille. Il faudra modifier les structures de la vie paroissiale pour mieux répondre aux besoins de la communauté. »

Parmi les changements, la création d’une seule équipe pastorale pour desservir les quatre paroisses. Il s’agit du père Patrick Bénéteau (curé), le père Robert Renaud (vicaire), le père Marc Poulin (vicaire) et le père Phil Guimaraes (vicaire). « Nous aurons aussi l’opportunité de préparer des services en français pour les paroisses St-Simon et St-Jude à Belle Rivière et Bon Pasteur à Lakeshore », ajoute le père Bénéteau.

L’horaire des messes pourrait changer d’ici le 5 juillet afin de mieux répondre aux besoins des paroissiens et ajuster l’emploi du temps de l’équipe pastorale qui aura un plus grand nombre de familles à desservir maintenant. En attendant, la diffusion des messes sur les réseaux sociaux se poursuit pour rejoindre un plus grand nombre de paroissiens durant la pandémie de COVID-19.

PHOTO: le père Patrick Bénéteau