Le mercredi 24 mars avait lieu l’assemblée générale annuelle de la Franco-Fête de Toronto et les membres du conseil d’administration et des représentants de la communauté étaient réunis de façon virtuelle.

L’organisme a comme mission, depuis plus de 40 ans, de donner aux Torontois un lieu de rassemblement et de fête pour célébrer la culture francophone dans son ensemble.

Lors de cette réunion, l’avocat Vincent Rocheleau, un diplômée de l’Essor, a été nommé à la présidence de l’organisme.

Avocat associé chez Blaney McMurtry LLP à Toronto et également secrétaire du Comité des Langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario, Vincent Rocheleau continue de s’impliquer dans la communauté francophone de Toronto, dont il fait partie.

« L’Ontario compte la plus importante communauté francophone minoritaire au pays – environ 600 000 personnes. C’est une communauté riche et diversifiée. Si nous voulons la connaître, il faut écouter sa musique et en apprendre davantage sur ce qui allient les francophones de l’Ontario », expliquait le nouveau président. Son souhait le plus cher est de rassembler davantage les francophones de la province.

PHOTO – Vincent Rocheleau