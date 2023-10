Richard Caumartin

Les intervenants francophones de la communauté de Windsor-Essex se sont réunis le 12 octobre au Carrefour communautaire pour la rencontre Franco-Info. Une dizaine d’entre eux étaient présents et plusieurs autres ont participé en ligne.

Yasmine Joheir, présidente de la Table de concertation et représentante du Comité local en immigration francophone (CLIF), animait la réunion.

D’entrée de jeu, après un tour de table pour présenter les participants, Florine Ndimubandi de l’ACFO WECK a parlé du programme du Cercle bénévole, une plateforme de gestion et de recrutement de bénévoles. Elle aussi expliqué comment utiliser le programme Galaxy Digital.

Sur cette plateforme régionale, des événements, des canaux numériques et des rencontres organisées par les organismes communautaires permettront de recruter des bénévoles francophones.

Cette initiative vise aussi à réduire la charge sur les organisations en orientant les bénévoles vers un site centralisé (Galaxy Digital). De plus, elle facilite le contact entre les organismes et les bénévoles tout en assurant un soutien continu au portail grâce à un recrutement actif. Les groupes visés pour le recrutement sont les élèves du secondaire, les nouveaux arrivants et les aînés.

Autre sujet d’intérêt mentionné par Mme Joheir : une rencontre du sous-comité du CLIF de Windsor-Essex et Chatham-Kent avait eu lieu la veille et il semblerait que 598 demandeurs d’asile sont toujours logés dans les hôtels de la région. Il reste 100 chambres disponibles.

La majorité de ces immigrants proviennent d’Afrique. Un francophone qui travaille avec Immigration Canada devrait rencontrer les demandeurs d’asile dans les semaines à venir pour offrir le service en français.

Puis, au cours de la Semaine de l’immigration francophone qui aura lieu partout dans la province du 5 au 11 novembre, le forum annuel du Windsor Essex Local Immigration Partnership (WELIP) proposera pour la première fois une journée en français le 9 novembre, un partenariat entre le CLIF et le WELIP.

Dix pays francophones seront représentés avec leurs kiosques, leur nourriture, etc. Il y aura même une station de crêpes sur place. L’Office national du film (ONF) participera à la Semaine nationale de l’immigration francophone, qui aura pour thème « Terre accueillante ».

Du 5 au 11 novembre, l’ONF invite les organismes à prévoir des projections de films en français pour célébrer la richesse de la diversité culturelle et l’apport des personnes immigrantes au Canada.

Gisèle Dionne, directrice générale de l’ACFO a, quant à elle, parlé du Festival du livre de Windsor qui a été présenté le 14 octobre avec les auteurs Didier Leclerc et Edem Awumey. Elle a annoncé qu’un film francophone sera projeté au cours du Festival international du film de Windsor le samedi 4 novembre. Le titre sera annoncé bientôt.

Marthe Dumont du centre communautaire La Girouette de Chatham propose son Festin d’automne et de bières le 21 octobre. Elle en a profité pour remercier Blandine Lesage qui a représenté le Sud-Ouest au conseil d’administration de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario pour deux mandats consécutifs.

Finalement, Didier Marotte, a invité la communauté à participer à son activité de l’Halloween, le 28 octobre. Une salle d’évasion du CCFWEK aura pour thème « le meurtre de Houdini ». Il a également mentionné que le groupe LGS sera en spectacle le 8 décembre sur la scène de la salle Meteor.

La prochaine rencontre de Franco-Info aura lieu au Carrefour communautaire en décembre.

Photo : La rencontre Franco-Info au Carrefour communautaire