Le vendredi 25 janvier, le Bureau de santé de Windsor-comté d’Essex offrait une présentation auprès d’un public francophone sur la consommation du cannabis à moindre risque. C’est Melissa Valentik, promotrice de la santé, qui s’est attelée à cette tâche au Centre pour adolescents du CCFWEK.

Ce ne sont cependant pas des jeunes qui constituaient l’assistance mais une dizaine d’intervenants de différents organismes dont les employés du Centre pour adolescents. Pareille présentation s’imposait dans le présent contexte de légalisation mais, comme chacun sait, elle eut été à propos même sans cette initiative du gouvernement, le cannabis ayant toujours été une drogue facile à se procurer même pour les mineurs. Mme Valentik a à ce propos remis de la documentation en français aux membres de l’assistance, dont un guide portant sur la façon la plus appropriée, pour un parent, de parler de cette question avec son enfant.

Melissa Valentik a d’abord abordé la dimension légale et réglementaire de la légalisation du cannabis pour ensuite mettre en évidence un fait important : légal ne veut pas dire sécuritaire. En effet, en fonction des personnes et des situations, le cannabis demeure néfaste et dangereux.

Il existe différents produits tirés de la bien connue plante à sept feuilles et chacun a des propriétés différentes et des conséquences variées sur le corps et le cerveau en particulier. De manière générale, ceux qui ont moins de 25 ans, les femmes enceintes ou qui allaitent de même que ceux qui ont déjà eu des problèmes de dépendance devraient toujours s’abstenir de consommer du cannabis. Qui plus est, il est fortement déconseillé, voir illégal, de consommer cette drogue en certaines circonstances : en conduisant, au travail, en ayant un enfant sous sa supervision, etc.

Les effets sur la santé ont longuement retenu l’attention de l’auditoire. À court terme, le cannabis engendre de la confusion, un effet d’endormissement, un manque de coordination des mouvements, de l’anxiété, etc. À long terme, et en particulier dans le cas des consommateurs quotidien, le cannabis entraîne une diminution de la mémoire et de l’intelligence, de la dépression, des problèmes respiratoires et cardiovasculaires, etc.

Mme Valentik a conclu sa présentation en mentionnant certaines ressources mise à la disposition de la population pour s’informer de tout ce qui touche à la consommation du cannabis, notamment la page web du Bureau de santé qui traite de cette question : www.WECHU.org/cannabis. Avec ces informations en main, les intervenants de la région de Windsor-Essex sont fins près à composer avec cette réalité.

PHOTO : Melissa Valentik (à gauche) et Marie-Ève Pichette, directrice du Centre pour adolescents