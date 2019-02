Récemment, la ministre fédérale des Aînés, Filomena Tassi, a fait une tournée des organismes de la région qui soutiennent et encouragent les personnes âgées et qui ont bénéficié, en 2018, de financement de son ministère comme par exemple le programme Nouveaux Horizons. Le 24 janvier dernier, Mme Tassi a fait des arrêts au Service de police de Chatham, au Canterbury Elder College et à Family Services Windsor Essex (FSWE).

Ce dernier organisme a reçu un montant pour le programme Nouveaux Horizons et a invité d’autres représentants communautaires qui offrent des services aux aînés à se joindre à la rencontre avec la ministre Tassi. D’entrée de jeu, les employés de FSWE et les autres intervenants autour de la table se sont présentés à la ministre et ont résumé rapidement leurs fonctions et les services offerts dans la région.

Le gouvernement Trudeau est en période pré-électorale et ses ministres font le tour du pays pour connaître les besoins et les défis que rencontrent au quotidien les diverses communautés. Pour Mme Tassi, cette rencontre a servi à demander quels ont été les impacts de ces fonds auprès de la population aînée, leurs réactions face aux ateliers et aux services présentés, leur niveau de participation et quels sont leurs besoins les plus pressants.

Selon les intervenants présents, 430 aînés ont bénéficié de ces ateliers et services au cours de la dernière année, de counselling à domicile et d’appui pour ceux qui ont été victimes d’abus. « J’espère que de plus en plus de personnes âgées s’identifieront pour dénoncer de telles situations, ajoute la ministre. Je suis contente de constater que les fonds dépensés ont grandement profité aux aînés mais maintenant, pour la prochaine ronde de financement du ministère, il faudra concentrer les efforts et l’argent disponible pour cerner les besoins spécifiques dans chacune de vos régions. »

Les participants ont alors évoqué le problème grandissant de logements abordables pour les aînés de Windsor-Essex avec une liste d’attente dépassant les 1500 personnes. C’est le message qu’a retenu la ministre lorsqu’elle a quitté la région. Ce problème de logements abordables n’est pas unique à Windsor et reviendra certainement dans les débats régionaux lors de la prochaine élection fédérale l’automne prochain.

PHOTO: La ministre Tassi (au centre) discute des enjeux régionaux pour les aînés.