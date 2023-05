Alexia Grousson

Afin de célébrer son 33e anniversaire, des francophones et des membres du personnel du Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) se sont retrouvés, le 28 avril, au restaurant The Other Place.

« L’endroit était adéquat pour le groupe que nous étions. C’était la première fois que nous venions ici. Nous avons été paisiblement surpris par la qualité de ce restaurant ainsi que du service chaleureux que nous avons reçu », raconte Didier Marotte, directeur général du CCFWEK.

La soirée a débuté avec un buffet servi vers 18 h. Au menu : du poulet rôti à l’érable, des carottes à l’érable et du pouding chômeur à l’érable!

S’est enchaînée la prestation d’André Thériault, musicien, animateur et interprète. Avec sa guitare, il a présenté son spectacle « du temps des sucres » composé de chansons issues de traditions canadiennes-françaises.

« M. Thériault était déjà venu jouer ici il y a six ans et le public avait beaucoup aimé, alors nous l’avons de nouveau invité. Les musiques traditionnelles folkloriques qu’il a jouées nous ont emportés. Tout le monde tapait des mains et des pieds, chantait, dansait et riait. C’était vraiment un super moment », ajoute M. Marotte.

Ce soir-là, le pouding chômeur à l’érable de Didier Marotte a été mis aux enchères. Les fonds récoltés ont été remis au CCFWEK et l’heureuse gagnante de ce dessert a été Lisette Lassaline.

« Dans mon discours, j’ai parlé de l’évolution du CCFWEK depuis 33 ans. J’ai évoqué sa stabilité et sa croissance actuelle malgré des années plus ou moins difficiles. J’ai souligné le succès du centre à travers les années. J’ai aussi rendu hommage à notre cher ami, Paul Chauvin, qui a occupé une grande place ici et nous a apporté vie et vitalité », conclut Didier Marotte.

Les convives ont fini la soirée en dansant, toujours accompagnés par André Thériault.

La prochaine activité d’importance du CCFWEK aura lieu le 23 juin à l’occasion de la Saint-Jean-Baptiste.

Photo Tom Sobocan : Les convives ont eu beaucoup de plaisir.