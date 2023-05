Alexia Grousson

Après deux années d’absence à cause de la pandémie, le Collège Boréal a présenté son gala de fin d’année avec ses étudiants et son personnel dans le salon Richelieu du campus de Windsor le 29 avril dernier.

Les étudiants du Collège se sont regroupés pour former l’Association générale des étudiants et étudiantes (Association) qui organise des activités diverses pour mettre en valeur la vie collégiale. Parmi celles-ci, il y a le gala annuel qui, cette année, avait pour thème « diversité et intégration ».

Après les discours de Nesrine Bouasida, représentante sociale et Frédéric Boulanger, ancien directeur du campus de Windsor au cours desquels ils ont remercié les étudiants pour leur endurance et la qualité de leur travail pour l’organisation du premier gala depuis quelques années. Ils ont également exprimé leur gratitude envers les professeurs et le personnel pour leur constant acharnement dans leur travail afin d’offrir le meilleur aux étudiants , a raconté Serge Gobou Pipaud, président de l’Association.

Une vidéo remplie de témoignages et de reconnaissances pour Frédéric Boulanger a été réalisée et projetée. En effet, M. Boulanger est, depuis le 1er mai, le nouveau directeur des Programmes et services en immigration du Collège Boréal pour l’Ontario.

Des prix ont également été remis à plusieurs étudiants pour l’excellence sportive (Adama Zie et Herguitta Ouattara), pour l’esprit d’équipe (Joshua Zila), pour la détermination (Anna Tshilomba) et pour l’assiduité (Emmanuella Lukwebo).

Le repas du gala, préparé par Aunty B’s Kitchen, proposait des plats de tous les continents. Deux membres du personnel de Boréal ont ensuite montré leur talent musical en chanson, suivi d’une danse de Martin Junior. Des certificats d’excellence ont été remis à certains employés de Boréal pour leur soutien à l’Association étudiante.

« Nous étions tous bien contents de nous retrouver après plusieurs années de pause. Tout le monde était sous son beau jour. C’était vraiment une belle soirée », conclut M. Pipaud.

Photo (Collège Boréal): Des plats de tous les continents ont été servis.